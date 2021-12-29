嘉義縣政府今舉辦「嘉鄉・味旅」影片發布會，並把台17線海區食材鮮蚵、台18線阿里山茶葉做成「東石鮮蚵捲」和「阿里山紅茶豬腳」的過程和故事拍出來，右起為縣議員姜梅紅、樺榮海鮮餐廳主廚許樺傑、嘉義縣長翁章梁和許樺傑父母。（呂妍庭攝）

嘉義縣政府今舉辦「嘉鄉・味旅」影片發布會，並把台17線海區食材鮮蚵做成「東石鮮蚵捲」。（呂妍庭攝）

嘉義縣政府今舉辦「嘉鄉・味旅」影片發布會，並把台18線阿里山茶葉做成「阿里山紅茶豬腳」。（呂妍庭攝）

為推廣嘉義縣台17線和台18線地方特色美食，嘉義縣政府今舉辦「嘉鄉・味旅」影片發布會，把台17線海區食材鮮蚵、台18線阿里山茶葉做成「東石鮮蚵捲」和「阿里山紅茶豬腳」的過程和故事拍出來，欣賞完影片，縣長翁章梁等人也在現場大啖豬腳和鮮蚵捲好滋味，並期待日後透過更多影像，分享更多嘉義美食給全台消費者。

嘉縣文化觀光局指出，嘉義縣從高山到沿海，擁有遼闊、壯麗、多樣性天然景觀，及山珍海味於一身的美食天堂，這次整合台18線及台17線觀光軸線與地方特色美食，以人文、感性觀點，及引人入勝的故事性手法，透過鏡頭的拍攝紀錄，把職人精神傳達出來。

30年來總是4點出海採收鮮蚵的養蚵人、堅持保存傳統味道的主廚，不斷改良品種的隙頂製茶師傅和鑽研以茶入菜的料理人，文觀局認為，他們堅持的精神，正是嘉縣成為美食之都的力量，透過影片、鏡頭來記錄他們的努力和堅持，傳播給全國人知道。

文觀局長許有仁強調，味覺的記憶是人類與生俱來的寶貴能力，吃到超美味的食物，加上在地居民的熱請款待，會不禁在腦海中描繪出旅行地圖，不妨讓舌尖帶著我們，體驗一場環繞山繞海的嘉鄉味旅。

「希望將嘉義的美食推廣給大眾，這是我們的初衷！」導演林立生分享，拍攝過程中，發現嘉縣有非常多在地職人，堅守著嘉義縣，用心製作美味料理，歡迎大家來嘉義旅行，以嘉鄉味旅行。

翁章梁說，美食是件非常重要的事，許多人都曾有為了吃美食，特地呼朋引伴至某家店或某個地方吃料理，嘉義縣有各種特殊、優質食材，像影片中介紹的紅茶豬腳及鮮蚵捲，就代表嘉義的特色，所以他已責成文觀局，明年全面啟動將嘉義縣的優質食材變料理的運動，期待未來能透過影像分享更多嘉義美食給全台消費者。