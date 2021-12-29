太極門弟子洪小姐控訴當年檢調單位搜索道館時，不禁悲從中來。（主辦單位提供）

台灣邦交國剩14國面對外交困局，台灣該如何走出自己的路？台中市議員劉士州、法稅改革聯盟等多個民間組織29日聯合舉辦記者會，公布國際學者、專家建言，聯合國人權觀察員李斐隆等，認為人權是開啟外交困局的金鑰，建請政府平反太極門冤案，扭轉台灣國際人權形象。

李斐隆指出，太極門案所以受到國內外學者專家的重視，是因為他們看到太極門師徒在承受著苦難中，不願接受妥協堅持自己的信仰，還能持續在世界101國推動良心、愛與和平，繼續修行者濟世助人的偉大志業！

劉士州說，被專家學者稱為「法稅228」的太極門案，引起國際人權組織關注，紛紛譴責台灣少數官員以稅務迫害人權。案件源自於民國85年檢察官假藉宗教掃黑名義進行整肅迫害。該案經刑事法院10年3個月之調查審理，於96年判決確定無罪無欠稅，但國稅局持續以起訴書為依據違法強徵課稅，案件至今25年仍未終結。

太極門掌門人洪道子博士帶領「太極門親善文化訪問團」足跡遍布5大洲，走訪101個國家，宣揚優質國粹文化及愛與和平的理念。聯合國／NGO世界公民總會主席瑞內．瓦德羅博士即曾公開表示，太極門在世界各地進行文化交流，讓很多人了解台灣豐富的文化生活和傳承，以及對愛與和平的追求。

劉士州強調，政府應該細細思考，我們有什麼優勢可以和打壓我們的人對抗，「人權」正是我們的優勢，政府應該平反所有冤案，展現「人權立國」的決心，用人權這把金鑰，贏得國際友誼打開外交困局。