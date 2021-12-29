高雄市黃姓男子近日酒駕，造成無辜行人一家四口一死三傷引爆眾怒，大批網友湧入蔡英文總統臉書質問「什麼時候才要針對酒駕發言」，還有人痛批蔡，只會為黨的利益加速修法，「你是不會酒駕修法逕付二讀嗎？」

黃姓男子酒駕造成一家四口美滿家庭天倫夢碎，除已喪生的妻子外，丈夫和兩個孩子至今仍躺在醫院，儘管高雄市政府警察局宣示強力取締酒駕，但28日深夜仍發生酒駕男子閃避騎士，逆向衝撞檳榔攤造成檳榔西施受傷的意外，讓大執法破功。

民眾到蔡英文臉書留言。（截自蔡英文臉書）

憤怒的民眾湧入留言灌爆蔡英文臉書，痛批台灣的交通什麼時候改善？不要整天發一些沒用的文章。台灣被你搞得亂七八糟，一直在退步！

還有人以近來民進黨團將總預算和《地制法》修法逕付二讀為例，反問蔡英文「 你是不會酒駕修法，逕付二讀嗎？爛透了！什麼好的修法都沒有。只會為你的黨利益加速修法！」

民眾到蔡英文臉書留言。（截自蔡英文臉書）

民眾留言中高喊「酒駕修法！加重刑責！」質問「何時要解決酒駕問題啊！還在裝睡嗎？」「總統什麼時候要針對酒駕發言，我已擬好稿了供您參考」，還引用也曾酒駕的總統府發言人谷辣斯和前總統府發言人丁允恭為例，大酸「他不但有豐富的酒駕經驗，還曾酒駕後經同心圓、平衡等測試都過關而獲判無罪，相信他們一定可以傳授豐富的酒駕經驗！」

網友砲轟執政黨把人民社會安全帶上「千杯千杯再千杯」，早就該修法了好嗎？不是不作是不敢做，只為了選舉選票做的事情，人民又不是鬼遮眼！每隔一段時間又要有多少家庭支離破碎，當官的遇到社會安全正義的事情根本就看不到「鬼打牆！」

對於修法加重酒駕罰責，民眾也怒喊，「總統是妳們，立法院3／2也是妳們的，過個酒駕立法有那麼難，司法改革，是妳說的笑話！」

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