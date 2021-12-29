緯創資通（3231）持續加碼在台投資，繼去（2020）年宣布在高雄成立第三辦公室，招募軟韌體及硬體、機構研發工程師，打造全方位研發中心，更於今年12月進駐高雄亞灣5G AIoT創新園區，加速5G AIoT應用服務的推動。

緯創副董事長黃柏漙今（29）日於高雄中華電信成功大樓舉行高雄研發中心喬遷開幕儀式時，亦以「緯創發展新視界，鼓動高雄新活力」，表達集團持續深耕高雄，擴大在地投資及布局的意願。

黃柏漙表示，緯創集團在高雄成立研發中心、札根七年以來，累積已提供超過2000個就業機會，近期並進一步透過集團子公司高雄晶傑達光電科技，拓展車載及工控產品相關製造領域，除承租前瞻創新大樓1、2層樓外，並於B3建築基地興建廠辦大樓，擴充智慧製造產能，招攬研發業務專業人才，將人工智慧、物聯網與自動化技術運用於生產、物流和供應商管理等，以研製顯示模組高附加價值產品，深化車載與工控相關布局，預計在5年內還將創造3000個就業機會。

緯創於2015年透過高市府經發局媒合場地，順利成立高雄研發中心，以「台北薪資，高雄生活」的理念，招募及培育高雄在地優秀研發人才，負責研發大數據分析、機器學習及AR/VR等解決方案。2018年再擴編成立高雄研發中心第二辦公室，將人工智慧、物聯網，及雲端技術導入智慧製造、企業應用、智慧醫療、行動應用以及平台服務等多元專業領域。

緯創持續加碼投資高雄，今年響應高雄市政府的號召，於12月進駐亞灣5G AIoT創新園區，團隊積極發展5G AIoT的相關應用已獲獎肯定，近日參加由中華電信首次舉辦「5G創新應用大賽」，研發具有AI辨識工序的動作辨識專家系統，結合5G低延遲、大頻寬和大連結結合數據分析應用，獲得「第三名」及「智慧特別獎」榮耀。