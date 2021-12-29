今年5月中，台灣疫情驟然升溫，讓遠距醫療需求增溫，國際科技大廠思科（Cisco）緊急與合作夥伴國眾電腦與聯慷資訊攜手協助長庚醫院全台院區，在一個月內導入Webex視訊解決方案，助力長庚醫院往智慧醫療邁進。

隨科技發展，病患的病歷與資訊逐漸數據化，朝智慧醫療轉型已成時代趨勢，著眼於此，長庚醫院先前就曾採用思科多項解決方案，積極尋求數位轉型並提升醫療服務品質與效率，在已墊定基礎下，此次導入思科Webex視訊會議平台效率飛快，包括整合既有的網路掛號、門診、批價、給藥，以及長庚e指通APP等醫療資訊系統只花了二周的時間，也就是說，全台長庚院所在兩周內，就順利導入視訊診療服務。

據統計，在6至8月的三級警戒期間，結合思科Webex視訊平台線上看診，長庚全體系平均每天看診人次達到27461人次，維持之前80％的看診動能，並提供良好的醫療服務。在此期間，視訊診療案例達21297人次，有助降低疫情高峰期間病患與醫療人員的接觸風險，也維持全台分院的門診順暢運作。

思科大中華區資深副總裁暨台灣總經理陳志惟表示，因應全球疫後新常態，欲打造高品質智慧醫療環境，需要科技產業與醫療領域並肩同行、齊心協力。