台中捷運綠線共有6站、7處土地聯合開發案，其中，開發基地容積最高、面積最大、區位條件最優、唯一與規劃中的台中捷運藍線共站轉乘的市政府站（G9-1），29日正式公告招商，該土地開發基地面積高達2053坪，預估廠商投資金額達60億元以上，預估總銷金額可達145億元以上。至於市政府站（G9-2）捷運聯合開發基地，預計明年接續推出。

台中市交通局長葉昭甫指出，G9-1開發基地容積率高達650％，為7期重劃區最高，加上大眾捷運獎勵容積及開放空間獎勵容積後，總容積初估可達993％以上，基地條件絕對屬台中市首選，預估投資金額達60億元以上。

葉昭甫表示，近期建商投資台中土地，多從大基地下手，最核心的七期新市政專用區大面積基地，已非常珍稀，市政府站（G9-1）土地開發基地面積達2053坪，位於7期台灣大道、文心路兩條主要幹道交叉口，除與捷運綠線車站共構外，未來捷運藍線也將在此處共站轉乘。

台中捷運土地開發部分，市府近2年所推出的文心崇德站、文心櫻花站、四維國小站，及南屯站等4站土地開發招商案，皆順利完成簽約，合計投資金額逾70億元。

市政府站2處聯合開發基地G9-1、G9-2，不論開發規模、投資金額及總銷售金額，皆屬台中捷運綠線最大的聯合開發案，備受各方矚目，洽詢電話不斷。如今，市府在各方期待下，率先推出G9-1開發基地招商。至於G9-2捷運聯合開發基地，預計於明年接續推出。

葉昭甫強調，市長盧秀燕上任後，許多重大建設陸續拍板動工，捷運軌道經濟及重大建設利多，已吸引百貨零售業積極布局台中，除三井持續擴大投資外，廣三崇光也投入約200億元打造烏日高鐵超級娛樂購物城，漢神洲際購物中心，也於今年10月29日動工，使得廠商投資台中熱錢不斷湧入。

葉昭甫提醒，相關招標資訊已於台中市交通局網站「公告資訊－捷運土地開發招商」項下公告，有興趣申請者可自行前往下載，預計於明年2月中旬辦理招商說明會，歡迎各界踴躍報名並遞件申請投資，與市府共同努力打造台中城市新地標。