苗栗縣長徐耀昌27日在臉書指出，9月曾跟新竹市長林智堅通過電話，期間林稱可將頭份、竹南併入新竹，其他鄉鎮市則併給台中。徐耀昌29日受訪提到，這種消滅式做法，讓人感到不適，

徐耀昌29日出席後龍觀海大橋改建工程，有媒體追問他，有關9月曾跟林智堅通話一事，徐耀昌還原當時跟林的談話內容。

徐耀昌表示，他當時問林智堅大新竹如果合併，苗栗南邊還有直轄市台中，等於被南北夾殺，這樣苗栗應該何去何從，對地方發展反而是一大阻礙。

沒想到林智堅回答，「那可以把頭份、竹南併到新竹來，其他鄉鎮市則併到台中去」，讓徐耀昌當場愣住，接著林智堅更說，「新竹是科技城，竹南也有科學園區，所以建議把頭份、竹南合併過來有利發展」。

徐耀昌表示，林智堅的一番話，讓身為苗栗縣長的他感到非常不舒服，而且苗栗除了有竹南科學園區，也有廣源科技園區，周邊還有京元電子等科技廠，林智堅以科技城為由談合併，實在是自曝其短也不恰當。

徐耀昌說，現在林智堅為了推大新竹合併，不想要參選大新竹市長，這他沒有意見也給予尊重，但他認為急就章去合併，根本不合時宜。

他表示，台中升格花了16個月，桃園也用了20個月的時間，事緩則圓，好好把人事時地物整合，再來談論合併比較恰當，他覺得國民黨提出的2026竹竹苗科技之都就是很好的構想。