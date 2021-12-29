曾任刑事警察局2020年公益寫真月曆形象大使的陳姓女警官，被控與已婚的施姓台商外遇，兩人LINE互稱：「腦公、腦婆」及傳送「射完我居然還能二次上陣」等鹹濕訊息，施妻得知氣炸，向2人提訴求償250萬元，陳女辯稱不知道施男是人夫，新北地院法官不採信，判2人須賠償35萬元，可上訴。

施妻控訴，陳女2019年5月開始與老公交往，期間與老公在苗栗泰安某溫泉會館、台北W飯店、陳女住處及越南發生多次性行為，同年7月老公突然坦承外遇，她在老公手機裡發現老公與陳女LINE互稱「腦公、腦婆」，訊息內容更是露骨並帶有性暗示，甚至多次陳述發生性行為的過程，怒而對2人求償250萬元。夫妻也已於今年9月離婚。

陳女辯稱，施男長期在越南工作，2人交往僅4個月、期間只見過2次面，不知他的婚姻狀況，2019年8月發現施男被妻子在臉書上標註後，才得知對方人夫身分，並隨即與施男分手；施男則也不認發生婚外情，並否認曾向妻子自白外遇。

但法官勘驗2人的LINE對話紀錄，發現內容鹹濕，多次提及「好懷念那天在W的時光」、「泰安也是」、「我把泰安觀止變成砲間仔了（ah...）」、「我覺得泰安那天很猛」、「射完我居然還能二次上陣」、「在W沙發那邊」、「泰安第一次體內射出的時候」等語，描述2人性行為過程，陳女並主動問施男：「你在外面玩，老婆不管啊！」依此認定2人有發生親密關係，已侵害施妻配偶權，判須賠償施妻35萬元。

而陳女不滿施妻將從施男電腦中取得得照片、個資及對話紀錄，提供給媒體報導，侵害其隱私權、名譽權，反對施妻求償200萬元。

法官認為陳女未能舉證，給媒體的資料及內容是施妻提供，且陳女曾是刑事局的形象大使，肩負警察任務執行及形象維護，加上當時通姦罪尚未除罪化，陳女卻在上班時間與施男互傳鹹濕訊息，甚至要求施男透過外送平台送餐到她上班地點，其私領域已占用陳女的上班時間與執行職務，應受到大眾檢視，因將陳女反訴駁回。