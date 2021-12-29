員警開啟車門將洪男拉出，員警耐心安撫及曉以大義，才打消男子尋短的念頭。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

真是鬼門關前搶救生命，北屯區1位35歲的洪姓男子疑因家庭婆媳因素造成夫妻離異，日前一時想不開就開著自小客車至太平區頭汴山區某產業道路欲輕生，太平警分局頭汴派出所員警接獲轉報後，立即前往山區搜尋，約30分鐘後發現洪男已在車內欲輕生，立即開啟車門將他拉出，挽回寶貴性命。

太平警分局頭汴派出所前天（27)日中午12點多接獲轉報，稱「有一男子傳簡訊給家人疑似要輕生，因最後發話位置在頭汴山區，請求緊急協尋。」頭汴所所長黃思融獲知後立即調度所內警力前往山區搜尋，警員黃培維、黃清泉開著巡邏車深入長龍路四段附近產業道路內搜尋，果然皇天不負苦心人，2人在某產業道路內發現洪姓男子駕駛之自小客車，立即上前確認，並發現男子已於車內欲輕生。

員警見狀趕緊開啟未上鎖之車門將其打開，並將人拉出車外，移出炭火，洪男被救出後一度落淚並訴說因家庭婆媳問題自己成為夾心餅乾，最後造成夫妻離異，覺得人生無意義，員警耐心安撫及曉以大義，才打消男子尋短之念頭，經初步檢查男子幸無大礙。

洪男父親到派出所後，對於其子狀況僅低調表示家庭因素造成，非常感謝警方熱心協助，以後會持續開導兒子的情緒，避免類似情形發生。

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