板橋環河西路砂石車疑過彎重心不穩翻覆 泥沙占據2線道。

新北市板橋區環河西路四段往土城方向，今（29日）下午1時許發生砂石車翻覆事故，34歲陳姓男子駕駛35噸砂石車沿華江橋下橋左轉環河西路，疑過彎時重心不穩翻覆，車斗內的泥沙傾倒布滿內側2線道，轄區海山警分局員警到場管制，僅開放外側2線道供小型車輛與機車通行。

陳男僅下巴及背部輕微挫傷，不需送醫，經酒測並未無酒精反應。警方已通知清潔隊到場清理路面，預計2小時才能排除狀況。