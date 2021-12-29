板橋環河西路砂石車疑過彎重心不穩翻覆 泥沙占據2線道 15:282021/12/29 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 板橋環河西路砂石車翻覆。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 板橋環河西路砂石車疑過彎重心不穩翻覆 泥沙占據2線道。 訂閱影音： 中時新聞網 新北市板橋區環河西路四段往土城方向，今（29日）下午1時許發生砂石車翻覆事故，34歲陳姓男子駕駛35噸砂石車沿華江橋下橋左轉環河西路，疑過彎時重心不穩翻覆，車斗內的泥沙傾倒布滿內側2線道，轄區海山警分局員警到場管制，僅開放外側2線道供小型車輛與機車通行。 陳男僅下巴及背部輕微挫傷，不需送醫，經酒測並未無酒精反應。警方已通知清潔隊到場清理路面，預計2小時才能排除狀況。 中油高煉廠大貨車車斗突下降 6旬維修人員慘遭壓頭亡 聯結車自撞打橫卡在國1台北段 北上路段紫爆 #環河西路 #線道 #砂石車翻覆 #到場 #泥沙 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南歸仁路旁汽車冒白煙 破窗驚見男子已死亡 12:162021/11/28 社會 樹林汽車旅館傳槍響 聖誕趴喝到翻臉開9槍 嫌逃4小時落網 07:432021/12/26 社會 7旬婦穿越快車道遭撞噴飛摔地亡 驚恐瞬間畫面曝 13:102021/12/21 社會 金山警聯手銀行行員 聯手阻詐46萬 19:512021/12/04 社會 五股心環原公園聖誕節童樂會 侯友宜到場同樂 15:242021/12/25 生活 台中傳聚眾要鬥毆 警出動快打帶回8人 16:032021/11/21 社會 台中葳格太陽主場開戰二連勝 兩日吸引逾8000名球迷 16:592021/12/27 體育 荒唐男開車邊睡覺 撞三角錐再撞分隔島都不停 警到場懂了 12:392021/12/05 社會 情侶吵架友人勸架 員警到場查獲友人藏毒 19:112021/11/19 社會 台灣基進成立屏東黨部 屏縣長潘孟安到場祝福 12:342021/12/12 政治 莊瑞雄駁斥「接班說」宣布參選屏東縣長 民進黨三大派系到場支持 12:232021/12/22 政治 社會熱門新聞 新莊男與妻行房「馬上風」暴斃 4天前才打第二劑BNT - 社會 民眾曝「北投立農國小校園學生遭持刀架脖」 警調監視器釐清 - 社會 陸男買春連做20分鐘 48歲應召女「一般人都5分鐘」遭打 - 社會 前刑事局形象大使！超美女警淪小三 勾人夫啪啪慘賠錢 - 社會 超大逆轉！史上最大醫界集體逃漏稅案 25醫師無罪變有罪 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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