高市府近期不斷推動社會住宅建設，繼23日三民區明仁好室社會住宅動土典禮，高雄市長陳其邁29日再度主持三民區新都社會住宅基地動土典禮，預計興建地上11層、地下2層，總計114戶的社會住宅，希望可以照顧青年與弱勢民眾。

三民區新都社會住宅29日動土開工，社宅基地座落於三民區德興街與遼北街口，面積1976平方公尺（約598坪），工期為期3年，預計於2024年完工啟用，由高市府都發局自行營運管理，將提供一房型87戶、二房型27戶，共計114戶社宅。

陳其邁表示，新都社會住宅預算總共4.2億，提供給青年跟弱勢民眾使用，社宅地點鄰近美術館區，還有農16以及愛河，是非常好的地點，社宅1樓也設有托嬰中心，可以滿足單身青年及年輕小家庭的入住需求，讓年輕人可以全心拼事業，無後顧之憂。

高市府都發局表示，新都社會住宅由著名建築師姜樂靜負責規畫設計，設計理念著重通風採光及住民共融，因此在特定樓層設有景觀露台，也規畫屋頂農園，希望創造出居民共同生活、互利共好的情境氛圍，低樓層則規畫店鋪與社會局托嬰中心，並有社區共享空間，可滿足住戶及周邊社區年輕家庭托育需求及基本生活機能，為青年世代打造「有溫度的家」。