新店小城里長郭仁澤與動保處合作在里辦公處成立愛心認養小棧。（新北市動保處提供）

台灣動物保護行政監督聯盟舉辦第二屆「全國友善動物傑出村里長選拔」成績揭曉，全國有6位村里長獲獎，其中新北有2位里長獲獎，分別是新店區小城里長郭仁澤及石碇區永安里長蕭敏玲，蕭敏玲以建設石碇永安社區成為國際級的保育瀕危食蛇龜示範區為願景，為友善動物村里樹立良好模式因而獲獎。

因石碇區為全國唯一一處以食蛇龜為主要保護對象的野生動物保護區，讓蕭敏玲長期關心食蛇龜的生態保育，她與公部門合作，培養里民成為公民科學家及組織巡守隊防止盗獵，並活化已廢校國小的空間，打造為食蛇龜保育研究與解說教學的基地．

郭仁澤以身作則執行流浪貓TNVR，包含捕捉、絕育、打狂犬病疫苗、回置及中途照護，且更透過公私協力成立「里辦公處愛心認養小棧」與社區褓姆代養計畫，解決公立動物收容所偏鄉認養不易困境。

郭仁澤組成強大動保志工隊，從救援、協助幼貓餵奶、代養、洗澡等完整標準作業流程，同時透過網絡社群平台推廣認養不棄養之正確動保觀念，不僅帶動社區內里民動保意識，且為動物保護及動物友善做出良好示範。

新北市動保處表示，各區里長透過多元方式積極改善與動物間問題，並兼顧到動物福祉，藉由友善里長選拔，讓愛護動物行動，擴散至新北市其他區域，創造符合社區需求的共融模式，在居民與動物間取得雙贏，建立尊重動物生命的價值觀，打造動物與人類和諧共生的友善社會環境。另外，動保處強調，「出門遛狗要繫牽繩，未來自治條例公布施行後，未繫繩遛狗者將裁罰3000元到1萬5000元，請民眾愛牠就繫緊牠。