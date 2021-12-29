環保署今天預告「淘汰老舊機車補助辦法」草案，明年起民眾若淘汰2007年6月30日前出廠的老舊燃油機車可補助每輛2000元，若再加計取得的「碳憑證」至少可以1000元價格出售，再合計「機車回收獎勵金」300元，則至少汰換成電動機車可取得3300元現金。

據統計，2007年6月30日前出廠的老舊燃油機車至今仍有約354萬輛，這些老舊燃油機車空氣汙染量為七期機車的161倍、電動機車的1900多倍。

環保署在2019年前只要提供淘汰二行程機車或汰換電動機車、新購電動機車補助，2020至2021年把2007年6月30前出廠的老舊燃油機車汰換成電動機車或7期標準機車也能取得補助，環保署空保處處長蔡孟裕表示，為了加速空汙減量、減少私人運具等，因此未來2年將採取「淘汰補助措施」，只要淘汰老舊機車就給予2000元補助。

而為了鼓勵電動機車，環保署將提供汰換成電動機車的民眾2.3公噸的碳憑證、至少可以1000元價格出售給業者，環保署環管處處長蔡玲儀說，依照環保署試算，汰換老舊機車為電動機車減碳效益為每輛2.3公噸，而環保署也在去年要求符合條件的環評開發案，營運時每年至少要有10％的溫室氣體增量抵換，目前與開發單位溝通，預估2.3噸的碳憑證約為1000元。

蔡玲儀提及，目前適用「開發行為溫室氣體排放量增量抵換處理原則」的開發案為新竹科學園區及南部科學工業園區，營運後每年約要有60萬噸的抵換量（約為26萬台老舊機車汰換成電動機車憑證），開發單位以透過高效率照設備、高效率空調設備外也能汰換老舊機車為電動機車減少的排放量抵換，目前與開發單位溝通，希望提供不低於每輛1000元的碳憑證價格，讓民眾有汰換的誘因。

蔡玲儀說，由於目前計劃書尚未送至環保署，但如果價格低於每輛1000元，環保署也不排除以每輛1000元的價格收購憑證。

此外，汰換成電動機車交通部提供每輛450元的「免徵燃料使用費」、經濟部補助重型及輕型電動機車最高每輛1萬元、明年起再補助機行每輛1500元、財政部則有「免徵貨物稅」（每約1萬元），地方政府加碼補助換購或新購，以今年來看每從900至3萬2000元不等。