從命理角度來看，身體的狀態也能看出一個人的運勢，運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，圓臉雙下巴、鼻頭有肉、嘴角上揚、腹臀腿有肉、手腕圓潤、足心豐厚的人注定好命，這一生過得富貴有餘。

▍1.圓臉雙下巴

自古以來圓臉就是福相的代表，這樣臉型的女性心胸開闊，樂於助人，為人大度，很有幫夫運。豐滿的下巴，代表晚年運勢佳，做人有包容力，懂得體諒他人，是賢內助的最佳典範，能與伴侶相互扶持到老。

▍2.鼻頭有肉、鼻翼豐厚

鼻子是一個人的財富象徵，鼻子高挺的人個性好勝，做事有原則；鼻頭有肉代表帶財；鼻翼豐厚代表有財庫。有錢又守得住錢，這種人注定能成為有錢人。

▍3.嘴角上揚

嘴角天生上揚的女生，看起來像是隨時在微笑，令人有如沐春風的感覺，容易擁有好人緣，在社會上人脈比較廣，如果欠缺這項特徵，其實可以用化妝來修飾，也能增旺自身的運勢。

▍4.腹、臀、腿有肉

小腹有肉是福壽的象徵，代表能囤積財富，也代表不會勞苦一生；臀部有肉在相學中也是財運的象徵，臀部是人的靠山，無靠者不富；大腿有肉代表有財庫，若腿沒肉，代表在社會上難以立足，易奔波勞碌，有苦命相。

▍5.手腕圓潤

手腕處圓滑、不骨感，代表做事能夠少辛勞、多收穫，財運也比一般人還要好。如果發現自己的手腕變得比較有肉包覆，就表示你現在的財運開始看漲，也會有較穩定的收入。

▍6.足心豐厚

足心處有明顯豐厚的肉掌，代表著你一生中會有貴人扶持，會為你帶來表現的舞台，讓你的實力被看見，或是在你需要幫助時給予資源。在貴人的支持之下，你的運勢也會跟著水漲船高。

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