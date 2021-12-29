去年5月陳姓男子與女網友單獨到新北遊玩，男子約對方探視猴硐侯硐老家，藉機將人帶進房間猥褻，女子透過手機求救未成，遭強行脫掉衣物性侵。基隆地院近日審結，雙方因達成和解，男子獲減刑、輕判2年，但爭取緩刑碰壁，因去年酒駕遭判刑易科罰金，不符要件。

陳男透過交友軟體成立社團，發起基隆一日遊活動，原先有數名網友報名，但活動當天大家紛紛因有事不能參加，最後只有一名女網友赴約，2人便單獨至新北市瑞芳區侯硐遊玩。

過程中，陳男提出要探視住在侯硐老家的祖母，女子不疑有他一同前往，2人在住處待上一段時間，當晚8點多陳以手機沒電為由，將女子帶到房間，不顧推拒，隔著衣服撫摸其胸部。女子嚇得趕緊使用手機，開啟通訊軟體視訊功能，對著螢幕向社團其他成員求救，陳男才停止動作，並假意承諾要離開。

但女子將視訊關閉後，陳男再次以身體壓住女子，並強行脫掉其衣物，無視對方不斷用雙手推阻，並反覆表示「不要、我要回家」，仍用生殖器插入方式強制性交等逞。被害女子當晚前往基隆長庚醫院驗傷採證後，報警處理。

基隆地院近日審結，陳男於審理時坦承不諱，經社團其他成員證述、通訊軟體對話截圖，以及男子祖母住處內監視器錄影擷圖照片等，確定犯行，但法官審酌，陳男坦承犯行，積極向被害人尋求諒解，雙方達成調解且賠償完畢，依刑法第59條規定酌減其刑，判有期徒刑2年。

陳男進一步請求宣告緩刑，但經查去年5月11日曾因酒駕遭判有期徒刑2月、易科罰金，雖不構成累犯，但因故意犯罪受有期徒刑以上宣告，與緩刑要件不符。