一名上班族發文抱怨，主管提議訂麻油雞麵線暖身子，有3位同事嫌貴沒有訂，不料當他們得知老闆請客時，竟直接拿了3碗就走，導致原本有訂餐的同事吃不到，最後還是主管自掏腰包騎車買3份回來，事情才告一段落，讓他氣憤直呼「有夠不要臉」。

原PO前天（27日）在匿名公社發文表示，最近天氣寒冷，主管提議一起訂麻油雞麵線外送，向所有同事詢問，其中有3位同事覺得太貴，沒有一起訂餐，沒想到當餐點送達時老闆剛好來巡視，二話不說直接幫大家買單。

原PO說，當時那3位沒有訂餐的同事，一聽老闆請客便衝上前說他們也要吃，但如果她們拿走3碗，原本有登記的同事就吃不到了，於是主管提議，乾脆統一放進大鍋裡，大家一起分著享用，不料那3位同事堅持不肯，直接拿了3碗就走。

最後原PO的主管自己騎車，並自掏腰包買了3碗回來，讓大家都可以吃到。原PO感嘆，他雖為主管抱不平，但主管卻要大家別在意，表示是老闆請客，大家都有吃到就好，但他回憶此事還是相當憤怒，決定發文一吐苦水，「怎麼可以一聽到不用錢就來搶，有夠不要臉」。

許多網友看完也相當氣憤，留言表示，「人不要臉天下無敵」、「最討厭貪小便宜的人」、「怎麼好意思拿，是我的話根本不好意思拿」、「不用氣，他們只是讓所有人看見他們為了一碗麵展現的人格程度而已，主管跟同事只是不傷和氣，大家都心知肚明」。