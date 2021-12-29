美式足球傳奇人物約翰麥登（John Madden）於美國時間12月28日去世，享壽85歲，NFL官方同日發布了新聞。麥登是美式足球界的巨人，他在1970年代是奧克蘭突襲者隊總教練（今日的拉斯維加斯突襲者），拿下第11屆超級盃冠軍（1977年）並於2006年入選名人堂。然而麥登最為人熟知是在退役後轉任球評，獲頒16次體育艾美獎，還有以他為名的「 Madden NFL（勁爆美式足球）」系列遊戲。

麥登出生於明尼蘇達州，年輕時被費城老鷹隊選上，但在他有機會登上職業殿堂之前，他就在首次的訓練營受到嚴重膝傷而直接退役。麥登雖沒能一圓球員夢，但他仍熱愛美式足球，決定轉往教練發展，帶領突襲者隊長達10年（1969-78年）。

美國球迷在網路緬懷麥登留下的諸多名言：「我是世上最幸運的傢伙，我一生都不需要工作。我曾是足球員、足球教練，然後是足球轉播員，職業美式足球自1967年就是我的人生，我是如此地熱愛它，我從沒感覺像是在工作。」

「如果你犯了錯，盡快逼自己認錯，然後別停留在上面。」「敗者才會自吹自擂，當個贏家必須捍衛某些事物，永遠保持格調和謙遜。」「衡量成功的唯一標準就是拿下冠軍，沒人會記得剩下的事情。」「邁向成功之道的必經之路就是下水道。」「我喜歡看到胖哥得分，這樣我們就能看到胖哥砸球，然後看到胖哥跳舞了。」

1984年，美商藝電（簡稱EA）創辦人找上了麥登，邀情他代言並參與設計《 Madden NFL》電玩遊戲，成功於1988年上市。該遊戲在美國大受歡迎，有一次某位老鷹隊球員在飯店問說：「我的麥登呢？」旁人指著麥登，球員回說：「我不是說這個麥登，我是問我的遊戲呢？」該遊戲在2013年達到銷售1億套、賺進40億美元的里程碑。