2005年一場權貴的「三井宴」，引爆台開內線交易案醜聞，纏訟近16年後，日前最高法院將前總統陳水扁女婿趙建銘判刑3年8月，他先前另因偽證罪遭判刑3月定讞部分，檢察官聲請定執行刑，台灣高等法院裁定執行3年10月。可抗告

2001年陳水扁總統任內，女兒陳幸妤與台大醫院骨科醫師趙建銘結婚，趙成為第一家庭成員後，原本是台南大橋國小校長的趙玉柱，一躍成為總統親家，是政商名流爭相找吃飯、攀關係對象，趙玉柱也樂此不疲。

2005年趙建銘受邀到三井日本料理與當時台開董事長蘇德建、股市投資客游世一等人吃飯，席間蘇透露台開利多內線消息，趙把消息告訴父親，與游聯手低買高賣，在台開股價上漲時脫手，賺取高額暴利。2006年5月下旬台開內線交易案爆發，趙建銘遭收押，直到同年7月起訴送審北院後獲交保。

台北地院將趙建銘重判6年徒刑，台灣高等法院二審到更二審都加重改判刑7年，直到更三審認定內線交易獲利未超過1億，開始輕判4年徒刑；更四審則改判刑3年，更五審依速審法減刑改判3年8月，上訴最高法院駁回確定確定。趙建銘已入獄執行。