屏縣府推出特色門牌，在33鄉鎮市展現城市新美學。（林和生攝）

有別一般傳統藍底白字的制式門牌，屏東縣政府耗時4年，以行銷地方觀光為發想，利用各鄉鎮風景地貌與文化底韻，並訪談耆老且與居民達成共識，設計專屬全縣33鄉鎮市特色門牌，趕在年底前全數上路。

屏東縣長潘孟安表示，國境之南堪稱觀光大縣，為提高在地居民凝聚力並促進觀光效益，首創全彩印刷印製門牌，以一鄉一特色為目標，利用人文地景之美及豐饒物產，設計專屬各鄉鎮的特色圖騰。

這些門牌符號，全是經由地方耆老及多數人共同決定，雖不是什麼大建設，但可以凸顯地方特色，凝聚大家向心力；潘不諱言，雖然過程中可能會遇到一些困難，更無法滿足每個人喜歡的符號代表，但經過不過溝通，取得最大公約數，終於趕在年底前完成。

潘孟安舉例說，像是佳冬特色門牌是以茄冬樹為代表，當初設計師構思時，因在地有太多特色農產品，遲遲無法定案，後來想到以前佳冬也被稱為茄冬，還有一棵從日治時代就存在的百年茄冬樹，於是決定以此為意象。

另外，還有崁頂鄉苦瓜特色門牌，因為苦瓜在崁頂種植面積最大，一開始有民眾到戶政事務所抗議，拒絕用苦瓜為代表，後來經過多番解釋，門牌一推出便獲得廣大回響。

屏縣府民政處長徐富癸強調，縣府近幾年致力於提升各項基礎建設及人民居住品質，2017年的城市美學再造計畫，便把全面換發創意特色門牌為目標，將門牌作為遊客開啟城市印記的起點，更顛覆一般大眾對於美學想像，同時有助提升在地認同感。