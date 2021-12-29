「春日正好 櫻花草莓季」無限量提供多款草莓甜點、經典日式甜品、日式風味熱食。（新竹喜來登提供／羅浚濱新竹傳真）

進入冬日草莓盛產季節，民眾最期待的夢幻草莓甜品也紛紛上架，新竹豐邑喜來登大飯店將於元旦起至3月13日每週六、日及2月4日推出「春日正好 櫻花草莓季」，供應草莓下午茶吃到飽，讓喜愛草莓風味甜點的民眾享受甜蜜似戀的莓好滋味，活動期間於指定地點拍照打卡、上傳Facebook，還有機會抽中28吋或20吋行李箱。

新竹喜來登表示，歷年推出草莓下午茶吃到飽搭配不同主題，都讓餐廳詢問踴躍且訂位搶手，今年因疫情持續影響，打亂許多人出遊規劃，飯店以「偽出國」作為主題發想推出「春日正好 草莓櫻花季」，引領味蕾重溫經典日本甜食與草莓甜點的雙重饗宴。

「春日正好 草莓櫻花季」自2022年1月1日起至3月13日每週六、日及2月4日的下午14：45至17：00於大廳酒吧限時供應，提供多款草莓甜點、日式甜點、日式風味熱食吃到飽，無限量供應「櫻花草莓千層蛋糕」、「草莓巴司克」、「草莓塔」及日式甜品「草莓大福」、「水信玄餅」、「鯛魚燒」、「黑糖蕨餅」等多達21款甜點。

除了草莓甜點無限供應，另有日式風味熱食「明太子中卷義大利麵」、「和風照燒豬肋排」、「日式柑橘油醋水耕生菜沙拉」、「日式咖哩雞」等多道鹹食料理吃到飽，成人用餐每位730元＋10％，兒童用餐每位365元＋10％；「春日正好 草莓櫻花季」活動期間參加活動並於指定地點拍照打卡、上傳至Facebook，即有機會抽中奧莉薇閣28吋或20吋行李箱一個，更多「春日正好 草莓櫻花季」活動內容請洽(03)620 6000轉大廳酒吧。