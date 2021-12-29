台北市保大第三中隊小隊長潘信有率警員吳怡德、吳俊毅共3員，28日上午10時許在松山區濱江街888號前執行路檢勤務，謝姓男子駕駛租賃箱型小客車行經該處，員警發現謝男眼帶血絲，對話中散發濃濃酒味，經施予酒測，酒測值高達0.7毫克，訊後依公共危險罪嫌移送士林地檢署偵辦。

謝男供稱，係前日晚餐時飲用烈酒，心想酒後已間隔12小時以上，以為體內酒精因已代謝完畢，不覺身體反應遲鈍，於是開車上路，沒想到酒測值竟仍超標。

保安大隊指出，因應歲末年終、節日飲酒聚餐場合驟增，杜絕酒後駕車違法情事，保安大隊配合市警局自12月24日起至明年1月2日止，連續10天執行「取締酒後駕車大執法」專案勤務，於聯外道路、橋樑等易發生酒駕路段、時段，加強路檢攔查，專案執法期間已查獲酒後駕車7件，盼有效防制酒駕事故發生。

警方提醒民眾，每個人身體對酒精代謝程度不盡相同，晚上喝酒後睡了一晚，起床後體內酒精可能還沒完全消退，而有「隔夜醉」的狀況發生，此時若冒然駕駛交通工具，仍是會造成酒駕狀況。警方呼籲，酒駕為交通肇事主因之一，已造成許多家庭破碎，為維護社會治安，警方持續將酒後駕車列為重點勤務加強取締，請不要心存僥倖，切勿以身試法。