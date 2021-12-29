為提升國人對國產雜糧認識與落實食農教育，農委會農糧署29日舉辦「國產雜糧X創意遊程HOW市集」成果展示活動，展示農糧署從國小、高中職、團膳業者、校園營養師到一般民眾各階段辦理國產雜糧食農教育之成果，包括：「雜糧小學堂」教導國小學生認識國產雜糧特色優點；「高職生農校生職場觀摩」培養產業生力軍；「運用雜糧童書繪本及桌遊」向團膳業者與校園營養師宣導雜糧多元應用性，以及「雜糧體驗路線」吸引國人前往產地體驗等。

農糧署說明，國產雜糧具有新鮮、非基改、食物里程最短、碳足跡少、可追溯性等特色優點，自2016年推動「大糧倉計畫」開始，除輔導農民擴大生產及開發多元加工品外，更鼓勵朝向產業六級化發展。

農糧署也因此自2019年起辦理國產雜糧體驗路線競賽，輔導產銷班、農民團體或雜糧集團產區營運主體等組成團隊，以國產雜糧地產地消、消費者教育、食材利用、農事體驗作為活動內容，針對目標消費族群規劃產地拜訪、食農體驗活動等遊程提案與遴選。

農糧署進一步說明，2021年由歷屆獲選單位優化路線內容，並製作相關影音宣傳，期透過網路無遠弗屆的傳播力量，吸引更多民眾前往。經專家學者輔導後，推出九條升級版路線。

其中，評審特別指出亮點路線有：北斗鎮農會「探尋寶斗田野好食光」可以製作手感暖心豆腐外，還結合在地網紅景點郡守官舍等遊程；西港區農會「黑芝麻從產地到餐桌的最快途徑與秘密」，體驗採收及傳統「槓麻仔」活動，並能製作獨一無二的麻油達軟膏；三芝區農會「梯田上的青農與他的甘藷園」，不但可採收梯田上黃金甘藷、製作番薯芋園，還能發揮巧思組合地瓜創意盆栽。

農糧署表示，為有效率、接地氣推廣國產雜糧，近年來透過多元管道如：「雜糧小學堂」於課堂傳授國產雜糧基本常識；辦理「高職農校生職場觀摩」帶領五所農校學生前往產地見學並回饋學習成果，達到人才培育目的；「運用雜糧童書繪本及桌遊」向團膳業者與校園營養師等宣導雜糧多元應用性。

2021年各項工作成果亮點將呈現於「雜糧會客站」及「雜糧職人體驗站」兩大展區，同時搭配「雜糧體驗遊程」手冊，結合有趣的攤位貼紙集點活動，帶領大家坐上「食農列車」宛如實地走訪國產雜糧體驗路線、讓最貼近雜糧實務工作的農民、農民團體與農企業，從而感受國產雜糧的魅力。