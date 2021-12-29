大陸為應對疫情影響，浙江省紹興市、寧波鎮海區相繼推出員工「留崗過年」的鼓勵政策，其中，紹興將對春節期間留在當地，且節後正常上班的企業等當地戶籍員工給予500至1000元（人民幣，下同）留崗紅包。

本月5日起，浙江寧波、紹興、杭州相繼發生本土疫情，至28日12時，三地累計報告本土確診病例490例，其中寧波74例、紹興387例、杭州29例。27日24時起，紹興高風險地區清零，封控區和管控區範圍持續縮小；杭州、寧波全域均為低風險。

據浙江省28日的省疫情防控工作記者會透露，寧波鎮海區復工率達99％，其中590家規上工業企業全部復工；紹興上虞區至27日工業企業復工2548家，復工率62.5％ 其中764家規上工業企業復工率超過82％。

據紹興市《關於應對疫情加快企業復工復產的若干政策意見》，2022年1月26日至2月15日期間留在紹興，且節後正常上班的規上工業企業、農業龍頭企業等非紹興戶籍員工可獲得500至1000元紅包，由企業代為申報，並支持景區、場館、場所向留紹員工及其家屬免費開放。同時，2022年1月中旬至2月底投放5億元的紹興消費券。上虞區各類企業因疫情發生較大損失或正常生產經營活動受較大影響，2022年一季度不能按期繳納稅款的，可申請延期繳納（不超過三個月）。

寧波鎮海區的《留工優工穩企促產專項政策》規定，對2022年1月26日至2月10日在規上工業企業、重大建設項目施工企業等一線崗位堅持工作的寧波市外員工（2021年12月在鎮繳納社會保險的非寧波市戶籍員工）給予專項補貼，標準為每人每天100元（最高不超過500元），在崗工作超過5天的，超出部分再給予每人每天100元的專項補貼，最高不超過500元。2022年1月26日起的一個月內，4個收費景區向留鎮外地人員免費開放。各電信運營商提供「留鎮過年大禮包」等優惠。

同時，對12月因配合防控閉店，且2022年1月26日至2月10日開門率在80％以上的大型商業綜合體，按建築面積給予一次性獎勵8萬元至10萬元。對正常供應民生保障物資，且2022年一季度累計營業額超過2000萬元、1000萬元的大型超市企業，分別給予一次性獎勵10萬元、5萬元。對星（花）級酒店、限上住宿企業和限上餐飲企業，2022年一季度營業收入累計達到相應金額的，分別給予一次性獎勵5萬元至10萬元。

在守住安全底線的前提下，鎮海區鼓勵企業安排生產。訂單飽滿的企業要製訂春節期間生產建設計劃，根據情況調度增加一季度的產能安排。2021年一季度工業總產值在1000萬元以上的製造業企業（不含大陸國有及國有控股企業），2022年一季度產值增長10％及以上的，每增長1000萬元獎勵1萬元，每家企業最高獎勵50萬元。對2021年新上規模小微企業（不含大陸國有及國有控股企業）2022年一季度工業總產值超出500萬元部分，每200萬元獎勵1萬元，每家最高獎勵10萬元。