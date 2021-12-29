中華郵政日前斥資6.33億元購入台中郵局旁的富信飯店，並約定富信飯店回租五年；立法委員質疑仿佛掏空存戶存款來幫助富信擺脫財務危機。中華郵政公司總經理江瑞堂29日指出，該案投資報酬率高達2.8％，遠高於金管會低標2.095％，未來土地應用彈性。

中華郵政公司日前購入台中富信飯店，土地458坪、建物2216坪。富信飯店將回租5年，每年租金1772萬元，五年共可收入租金8860萬元，五年後中華郵政收回自行管理。

立委質疑富信飯店租金額僅是購入金額的14％；此外，富信飯店2016至2020年的淨利推估約為1000萬元，若中華郵政自行營運並扣除前5年租金，估仍需要55年才能回本，認為投資案宛若惡意掏空存戶存款，來幫助富信所有權人經營困境。

江瑞堂表示，此案就在台中郵局旁，購置資金是用7400億元的壽險資金，按照規定有30％可用在不動產投資，中華郵政目前只使用100多億，並未違反規定。而且，若以約定租金1772萬元推估，投資報酬率是2.8％，遠高於金管會要求的最低2.095％。

經營策略設計委員會副主委蔡文慶說，富信飯店屬優質不動產，加上租金合理且郵局對觀光產業有信心，因此有此投資案。

江瑞堂說，假設未來富信飯店不經營，此地點位置佳、南來北往方便，中華郵政可作為內部訓練之用。