吳宗憲的兒子鹿希派26日被員警發現持有、吸食二級毒品大麻捲菸，隨即被逮，檢方複訊諭令鹿希派10萬元交保。鹿希派29日仍照常舉辦發片記者會，同是事發後首度公開露面，他的父親吳宗憲原本揚言不會參與，卻突然現身記者會，當場痛罵鹿希派，事後坦言當父親真的很難，還自爆：「我還要再生2個。」

60歲的吳宗憲表示生子計畫目前仍在計劃中，不過被規定一定要在大女兒吳姍儒（Sandy）之前生子，直呼：「儘早囉！」至於4個孩子的媽張葳葳知道嗎？吳宗憲說：「會慢慢清楚交代。」新對象的是圈內人？他僅透露：「不會圈內人往來。」更直言「我們就是要有小孩，那就是有小孩，會慢慢給一個清楚的交代，情感面再慢慢讓你知道。」似乎與新對象有生子共識。

被問張葳葳還有婚姻關係？他語帶保留說：「應該這麼講，她的心都在教會。」現在身分證上配偶欄還有人嗎？他妙回：「這就先不跟你們講。」他自豪將近60歲，體態頗佳，也沒有老花，希望接下來可以生至少一個女兒，「女兒太可愛了，慢慢養大小孩，綁小辮子。」

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