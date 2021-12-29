有32E突出上圍、螞蟻腰、修長四肢與甜美臉蛋的林明禎被封為大馬女神，近年她為了工作常在台北、香港兩頭跑，近日耶誕跨年連假，林明溱選擇到香港過節，近日她更曬出自己穿了無袖粉色針織洋裝的美照，緊身有如旗袍的剪裁完美襯托出她的S曲線，只是衣袖肩膀部分太鬆，讓林明禎一側身就差點走光，北半球若隱若現。

林明禎有真人版娜美封號，除了外型亮眼外，私下她更常透過社群網站分享生活，為此收穫一票粉絲，近日她分享人在飯店也不覺得苦悶的小撇步，原來私下的林明禎個性有點宅，某日抽空邀了一票好友到房內打電玩，可見她穿著平肩上衣加上短褲，上露香肩，下露白皙長腿，讓粉絲都暴動回應想當她的電玩盟友。

林明禎更說：「最喜歡約朋友打電動，因為能最快看到本性，我就是整天出口成章的那位！」，自嘲玩電玩時因為激動形象盡失。日前聖誕節，林明溱也應景換上低胸細肩帶聖誕裝，才女上身彈奏電子琴給大家聽，她更不忘關心家鄉說：「Merry Christmas，祝大家平安喜樂，謝謝很多香港及台灣朋友都有關注馬來西亞災情 還有積極想幫忙的心。更多資訊可到以下連結（https://www.foodaidfoundation.org/）It’s not too late to help」。

近日，林明禎又分享一人在餐廳享受美食的照片，照片中她側身回眸一笑，衣服上半身露出一片肉色，再加上她將食指把在嘴上的俏皮動作，引來網友紛紛留言：「犯規的小縫」、「好甜好美」、「好美加上傲人上圍，大飽眼福」，但也有人好奇掌鏡人身分，反問：「在跟那個帥哥吃晚餐呢？」、「好美喔，不知道是誰拍的」。