有32E突出上圍、螞蟻腰、修長四肢與甜美臉蛋的林明禎被封為大馬女神,近年她為了工作常在台北、香港兩頭跑,近日耶誕跨年連假,林明溱選擇到香港過節,近日她更曬出自己穿了無袖粉色針織洋裝的美照,緊身有如旗袍的剪裁完美襯托出她的S曲線,只是衣袖肩膀部分太鬆,讓林明禎一側身就差點走光,北半球若隱若現。

林明禎有真人版娜美封號,除了外型亮眼外,私下她更常透過社群網站分享生活,為此收穫一票粉絲,近日她分享人在飯店也不覺得苦悶的小撇步,原來私下的林明禎個性有點宅,某日抽空邀了一票好友到房內打電玩,可見她穿著平肩上衣加上短褲,上露香肩,下露白皙長腿,讓粉絲都暴動回應想當她的電玩盟友。

林明禎更說:「最喜歡約朋友打電動,因為能最快看到本性,我就是整天出口成章的那位!」,自嘲玩電玩時因為激動形象盡失。日前聖誕節,林明溱也應景換上低胸細肩帶聖誕裝,才女上身彈奏電子琴給大家聽,她更不忘關心家鄉說:「Merry Christmas,祝大家平安喜樂,謝謝很多香港及台灣朋友都有關注馬來西亞災情 還有積極想幫忙的心。更多資訊可到以下連結(https://www.foodaidfoundation.org/)It’s not too late to help」。

近日,林明禎又分享一人在餐廳享受美食的照片,照片中她側身回眸一笑,衣服上半身露出一片肉色,再加上她將食指把在嘴上的俏皮動作,引來網友紛紛留言:「犯規的小縫」、「好甜好美」、「好美加上傲人上圍,大飽眼福」,但也有人好奇掌鏡人身分,反問:「在跟那個帥哥吃晚餐呢?」、「好美喔,不知道是誰拍的」。