莿桐鄉林宅保存完整的閩南式三合院建築形制及名家彩繪。（雲林縣文觀處提供）

斗六市太平老街上的清朝年代的百年竹管厝。（雲林縣文觀處提供）

北港的新勝裕幸福種子店也是日據時期的街屋。（雲林縣文觀處提供）

虎尾基督徒聚會所已修復完工，優雅與莊嚴的教堂空間再現風華。（雲林縣文觀處提供）

文化部「私有老建築保存再生補助計畫」自2019年啟動，雲林縣共有13案申請獲准，其中虎尾基督徒聚會處、斗六永和銀樓完工，7案修復中，今年申請獲准的土庫萬得醫院修復後將作為公共使用，文化部將補助80％、1800萬元。

雲林縣「私有老建築保存再生補助計畫」3年前啟動，明年1月將截止申請，雲林縣獲補助的私人老建物屋齡都50年以上，具有歷史建築工法、特殊彩繪等潛力。

其中清朝、日據時期街屋有9棟，包括斗六太平老街的永和銀樓、劉仁德老宅、百年竹管厝（清朝）、信昌檢驗所、西螺鎮的陸氏咖啡館、老屋修復客棧、虎尾的城坐咖啡（清朝）、北港的新勝裕幸福種子店、土庫鎮的萬得醫院。

合院建築形式有3處，包括莿桐鄉林宅保存完整的閩南式三合院建築形制及名家彩繪；西螺鎮頂湳里姚宅具有獨特的紅磚構築文化；虎尾鎮蓋婭基地擁有傳統竹構與當代竹藝的美學。

公共場域形式的有虎尾基督徒聚會所，該處已修復完工，優雅與莊嚴的教堂空間再現風華；土庫萬得醫院（駱家老宅）則於今年入選，該院是駱萬得醫師於1919開業所創，曾是電影「小鎮醫生的愛情」的拍攝地點，2019年駱家無償提供作為公共藝文空間，供鄉里文化交流活動。

雲林縣府文化觀光處今（29日）於斗南分局舊辦公廳舍舉辦私有老建築保存再生的成果展，文化處長陳璧君表示，文資的保存與活用也能從自家開始，盼透過展現硬體修復過程到完成啟用的故事，凸顯雲林在地人的文化保存意識。