陳清波文教基金會長年關心苗栗教育，基金會29日宣布111年將核發獎助學金600萬元，來幫助苗栗竹南、後龍與造橋三鄉鎮國中小學、高中100位學生。

基金會董事長王厲新說，基金會自頒發各項獎助學金以來，已經有3450學生受惠，核發金額達5527萬元。111年起助學金申請區域增加造橋鄉，名額也從80名提升到100名，期望幫助更多學生和家庭。

陳清波文教基金會指出，為了鼓勵學生多元學習，110學年度開始，也增加學業進步獎、品德服務獎、傑出運動員獎、傑出才藝獎，以及導師認定獎等5個獎項。

另外，近年來受新冠肺炎疫情影響，加上農曆春節即將到來，基金會特別再致贈每位受助學生家庭，春節禮券3000元，讓大家可以採購年貨等必需品，暖心、暖冬、過好年。

陳清波文教基金會29日舉行受助學生頒發典禮，基金會創辦人陳榮秋、苗栗縣長徐耀昌、縣議會鍾議長東錦、竹南鎮長方進興、後龍鎮長朱秋隆及造橋鄉黃天貴等人到場共襄盛舉，並感謝基金會照顧苗栗學子。