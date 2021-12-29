網路人氣辣模周荀（DenKa）外型甜美，擁有32F傲人上圍，擔任電玩實況主及發表cosplay照片闖出知名度，過去因曬出掀衣露南半球的辣照，替女攝影師好友祝壽而被網友封為「南半球女王」，日前她PO出下身失蹤的清涼照，透露自己重感冒，立刻引起兩派網友論戰。

周荀日前在IG發文表示：「這邊是，因為廢物鏟屎官重感冒喉嚨快痛死了所以不能出門散步的周tiva，和她的夥伴鏟屎官」，懊惱自己竟然中了這波流行感冒，並附上一張誠意滿滿的照片，只見她躺在沙發上逗弄愛犬，穿著黑色連帽上衣，卻疑似沒有穿褲子，露出整條白皙長腿，蕾絲內在美更是直接見客。

貼文曝光後，引來將近4千人按讚，不少老司機看到養眼畫面都血脈賁張，紛紛激動直呼，「好想抱一下」、「昨天才在想女神怎麼感冒了，今天我就感冒了」、「可惡的狗狗羨慕」、「想當那隻狗」、「就叫你不要穿太多」、「這個….不行（噴血」、「原來這篇有打字」、「黑色的」、「啊嘶！眼睛都亮了」。

然而也有網友傻眼表示，「不穿褲子難怪感冒」、「阿不是阿，感冒還不穿褲子」、「找到重點了…阿斯感謝殿下」、「感冒了要穿暖一點」、「只穿內褲？」、「都快消失的下半身，難怪會感冒啊」。