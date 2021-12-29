首個申請審議特快車106專案的都更案今舉行開工動土典禮。（王揚傑攝）

首個申請審議特快車106專案的都更案今舉行開工動土典禮。（王揚傑攝）

「新北市都市更新106重建專案計畫」自去年6月底推出，加速審議行政流程，首個申請審議特快車106專案的都更案今（29）日在板橋南雅西路一段舉行開工典禮，新北市長侯友宜親自出席擔任主祭，期許透過新三「民」主義「便民、利民、愛民」，扭轉外界對都更牛步的刻板印象，

侯友宜表示，今天帶著感恩的心來參與開工典禮，都更106專案加速審議，但須整合100％的住戶同意，其實並不簡單，新北市有70萬戶30年以上的老舊房屋，能夠改變，就快改變！市政團隊並肩作戰，讓新北市創造更多的不一樣。

侯友宜強調，只要擔任市長的一天，就不會停下改變新北市的腳步，不僅只是建造捷運系統、還包括建設產業園區、新型態的水環境及都更等土地開發等方式，市長負責興利、除弊。他直言，沒有選票壓力，才能改變過去幾十年都無法處理的五股垃圾山、新泰塭仔圳，打造新北市成為國際大都市，建構三軸心發展。

侯友宜重提新三「民」主義「便民、利民、愛民」精神，讓民眾願意參與、讓實施者願意投資，才是最重要的。政府施政的目的，就是希望維護居住安全也讓環境變好，推出都更三箭後的三年來，案件總和已超過歷年加總。

板橋區新興段1151地號等24筆土地都市更新事業案，於2020年2月14日提出事業計畫申請，經過更新單元範圍釐清及確認後，市府於同年8月17日納入106專案列管，並在專人專管案件的機制下，以20天行政作業時間審議通過。