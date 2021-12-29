「台南好young」跨年晚會」31日將在永華市政中心西側廣場開唱。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

「台南好young」跨年晚會」卡司陣容堅強。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

「台南好young跨年演唱會」31日於永華市政中心西側廣場開唱，當天下午1點開始至隔天凌晨2時，市府周邊建平路、南島路及東西南榕大道周邊將進行交通管制，交通局也規畫跨年活動專車，民眾可搭火車或公路客運至火車站及台南轉運站搭乘接駁專車，減少交通壅塞及停車不便。

今年跨年晚會移師永華市政中心西側廣場，卡司陣容堅強，包括炎亞綸、林宥嘉、周興哲等都將在台南獻唱，由於緊鄰跨年演唱會的議會也推出平安祈福燈會，預期將吸引許多出遊人潮。因應觀光人潮及車潮，交通局也規畫跨年活動專車，民眾可搭火車或公路客運至火車站及台南轉運站搭乘活動接駁專車。

此外，台鐵局配合跨年活動增開列車，台南地區於2022年1月1日凌晨1時30分最後區間車至嘉義，1時35分區間車至高雄以服務參加活動民眾返家（詳情請至台鐵局網站查詢確認）。

交通局指出，預測當天車潮將湧入永華路、府前路及中華西路附近，將請民眾把車輛停放於運河星鑽及建平三街臨時停車場，再步行至市府西側廣場會場，減少尋找停車位的不便；並建議來往府城東西方向民眾提前改道，多利用健康路、民生路及和緯路；南北往來民眾則改行金華路、西門路及公園路。

由於周遭停車空間有限，交通局也呼籲民眾多多搭乘大眾運輸工具，包括公車路線0路、6路、10路、14路、19路、70路、77路及H31（高鐵台南站）等8線至會場周邊「生活美學館」、「家樂福」、「市政中心（永華路）」、「南台別院」等站。

配合活動及交管措施，建平路（永華路二段—府前路二段）及西南榕大道將改為臨時機車停車場；建平路西側人行道及中華西路（府前路二段—南島路）人行道亦開放停機車，請市民朋友依交通指揮人員行車及停車，停放時避開無障礙坡道、住店家、車庫出入通道及相關緊急通道口；人行道上臨時停放機車請保持行人通行空間，並依規定依序停放，違停車輛依相關規定開罰、拖吊。