從事油畫工作的繼父，2008年與少女的母親結婚，少女每逢假日都會到母親住處過夜，不料繼父隔年即趁14歲少女熟睡時伸出狼爪，連續猥褻6次、性侵22次，直到少女無法忍受，凌晨傳簡訊給同學求救，隔天向學校老師反應並報案，士林地院審結，分別在不同日期共犯強制性交罪22次，每次判處3年6月、強制猥褻6次各判8月，應執行徒刑15年，可上訴。

少女的親生父母2006年間離婚，監護權屬父親，少女的母親2008年11月結婚，與少女的繼父住在新北市，每逢周末下午到周日晚上，少女會在母親家與繼父同住。直到少女14歲，身形越顯成熟，繼父萌生猥褻犯意，趁全家都睡著之際，伸出狼爪，不顧少女轉身、雙腿夾緊，仍猥褻得逞。

2009年7月開始，少女擔心吵醒家人，會破壞母親與繼父的感情，遭受暴力相向，一直隱忍沒有反抗，繼父更得寸進尺，連續性侵多次，2010年6月凌晨，繼父甚至不顧房門反鎖，以鑰匙開門進入，趴在少女身上，但因少女不斷抗拒而作罷，嚇得少女凌晨4點多傳訊給2名同學「救我」，隔天由同學陪同向輔導老師報告，校方隨即報警處理。

判決指出，少女就讀國中，繼父為了滿足個人慾念，犯行次數甚多，嚴重妨礙少女身心發展，甚至影響日後對兩性關係家庭觀念認知，惡性重大，儘管犯後坦承犯行，但至今仍未賠償少女。由於少女無法清楚記憶遭侵犯時的日期，合議庭認定2009年7月間10次，同年9月到12月8次，隔年2月3次以及報案前最後1次共22次，每次判3年6月，與猥褻6次，應執行15年。