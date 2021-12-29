法務部長蔡清祥（陳志賢攝）

2019年台灣通過亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑，獲得最佳的「一般追蹤」等級，行政院洗錢防制辦公室進行國家洗錢、資恐及資武擴風險評估，共列出賭毒、貪汙、智財犯罪10大非常高度威脅的洗錢犯罪，並首度將近年常見作為洗錢、資恐管道的「虛擬資產業」與「線上遊戲事業」，以及「藝術品拍賣業」、「汽車買賣業（含二手車買賣）」與「當鋪業」產業納入風險評估的範疇。

洗防辦28日在法務部大廳舉行「2021年國家洗錢資恐及資助武擴風險評估報告」發表會。法務部長蔡清祥致詞時表示，本次風險評估過程動員全國各相關公、私部門參與，歷時近1年始完成，特別感謝洗防辦的努力，並感謝全國各公、私部門的鼎力協助及參與。

行政院政務委員羅秉成致詞時表示，本次國家風險評估報告透過更具深度及廣度的自我檢視，已為我國未來幾年面對洗錢犯罪威脅奠定因應基礎，行政院也要求各政府機關將本報告作為重要指引，共同提升洗錢防制能量，打造更透明有序的金融環境。

洗防辦表示，為符合「防制洗錢金融行動工作組織」 (FATF) 所頒定之防制洗錢、打擊資恐及防阻資武擴國際規範的40項建議，我國自今年3月起由洗防辦統籌進行國家洗錢、資恐及資武擴風險評估，由47個公部門機關部會、29個私部門公會及機構，在國內外專家顧問的協助下，透過多場會議研商，終於在今年12月正式確認評估結果及完成相關作業程序。

今天的發表會中，正式公布台灣在洗錢與資恐的固有風險及資武擴的剩餘風險評估結果：在洗錢威脅方面，台灣深受洗錢非常高度威脅的犯罪共有10大類型，包含毒品販運、詐欺、走私、稅務犯罪、組織犯罪、證券犯罪、地下匯兌、非法賭博（含網路博弈）、貪汙賄賂及智慧財產犯罪等。高度威脅之犯罪則有第三方洗錢。

至於資恐威脅方面，臺灣屬於低度風險；非營利組織以人民團體、全國性宗教財團法人及社會福利慈善類財團法人等3項，屬於較有風險之類型。此外，我國資武擴風險在北韓部分之風險評等為中度，伊朗部分評等為低度。