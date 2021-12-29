全球反避稅風潮持續延燒，疫情的不確定加重了各國增收稅款以補貼紓困措施的壓力。中國雖欲貫徹執行減稅降費的鼓勵發展政策，然於稅務稽查的軟、硬體及力度上亦同步升級，近期檢查補稅案例時有所聞，包括大陸台商常享受的高新技術企業及研發費用加計扣除優惠。

KPMG安侯建業稅務投資部China Practice執業會計師劉中惠表示，大陸對於內、外資管理越趨一體化，台商雖無面臨太多特別限制，但也不會被特別優待。在琳瑯滿目的財稅優惠及發展機遇下，面對的也是更大的競爭、遵循要求與查核力度。

KPMG畢馬威中國所華南區稅務主管合夥人楊彬指出，大陸現在對於高新優惠的查核，不僅提高力度，還講求深度。科技部今年頒布的133號文件即宣告要從源頭查，政府開啟對自己的內部自行監督機制；全國36個高新企業認定管理機構先針對近三年的租稅優惠落實情況進行不低於20％的文件抽檢自查或企業實地查核，再由科技、財政及稅務機關抽調人員組成的聯合檢查組進行重點檢查。

楊彬進一步說明，隨著經驗累積，大陸稅局在研發稅收優惠查核實務上亦越趨科學與精細化。除檢視高新技術收入與科技人員占比等數據資料外，企業取得的IP與自身業務核心技術之攸關性，以及研發活動能否體現出「獲得新知識」、「創造性」或「實質性改進」的特質，甚至在研發費用的歸集上可否按研發項目準確識別都有所要求。

楊彬提醒，現行法令的規範要求流於概念性，致使企業常常難以把握。他提出，台商可從兩個面向思考；首先，要評估研發的目標技術是否在行業內具備相對的先進性，如果能切合國家或地方所鼓勵的範疇則更佳。此外，更要注意研發活動必須具備不確定性。即便實務上相關技術與行業內其他企業有重疊，如能舉證其生產工藝的獨特性，並對相應技術難點、解決方案及目標成果等每個環節作具體化紀錄及呈現，亦可有效應對稅務查核。

除了租稅優惠政策，政府財政補貼對於企業營運同樣能產生助益。楊彬指出，近年部分獎勵政策的申請期限相當短，甚至只有兩周時間，對企業而言，資訊整合與呈現的時效性很具挑戰性，此外，部分財政補貼之KPI指標不確定性甚高，故台商於申請初始階段便須對自身情況有透徹衡量，協談過程也建議開誠布公。楊彬認為，大部分地方政府還是希望通過財政補貼來「放水養魚」，發出去的補貼不會想再收回來，故後續營運如出現預期以外狀況，他建議企業應與主管部門積極溝通尋求解決方案，展示發展的誠意及決心，還是有很大的機會可以爭取寬限處理。

台商深耕大陸市場多年，兩岸利潤佈局牽扯到的移轉訂價議題，無疑是集團稅務治理重中之重。KPMG畢馬威中國所稅務合夥人鍾國華表示，近年企業在大陸洽簽預約定價協議(APA)程序發展趨於成熟，以國家稅務總局公布的數據為例，近五年來大部分的單邊APA均在兩年內完成，半數以上在一年內完成；其中去年簽署的單邊APA有85％以上都在一年內完成。此外，本年更頒布24號公告，符合條件的企業可依循簡易程序進行申請，目標在六個月內完成相關協商，九到十二個月完成執行，對於企業在陸營運的稅務穩定性會有很大的幫助。

鍾國華指出，簡易APA程序設有退場機制，如出現協商不一致的情況企業可選擇終止，且稅局不得以過程中所取得的相關資料開展專案查核。他分享，目前實務中，稅務機關在心態上傾向鼓勵企業提出申請，台商可把握此氛圍；而為應對多變的市場環境，他建議協商定價的具體安排上可考慮更多參數或因子，部分案例中更設有終止適用的要件，以利在追求穩定性的同時亦不失靈活性。

基於人才是企業經營的根本，鍾國華亦提醒，部分個人所得稅租稅優惠措施僅適用到今年底，包括全年一次性獎金可單獨依12個月換算適用稅率，外籍員工享受住房、伙食及探親費等各種免稅補貼等。他分享，股權激勵已逐漸成為當地企業員工獎酬的新趨勢。就此，他提醒員工取得上市公司的股票獎酬要依法申報所得，公司方面也要依法令規定的時限進行稅務備案。如涉及陸籍員工取得境外上市公司股權激勵的情況，更須進行外匯管理方面的報備，且大陸公司端的相關薪資費用認列也是企業與稅局間的常見爭議，宜提前作規畫。

因應以上趨勢，面對大陸近期發展的多層次籌資管道，台商就兩岸三地或海外上市方案進行評估時，須充分衡量自身業務策略及經營狀況，並妥善分析所衍生的法令及稅務影響，才能規劃出最為合適的上市及融資策略。KPMG安侯建業大陸業務發展中心主持會計師陳宗哲指出，A股上市所需耗用的費用較高，本益比亦相對高，尤其針對工業、汽車、電信及科技產業；當地上市在提升品牌辨識度、吸引人才及在大陸的長遠發展等方面都會有一定助益，但要留意避免集團內出現同業競爭的情況，還有台灣投審會的限制規定。

劉中惠則提醒，經營策略、轉型提升、財稅管理、人才吸引及上市籌資這些議題環環相扣，牽一髮而動全身。大陸台商在應享盡享政策優惠補貼以鞏固自身同業競爭力之餘，亦須關注大環境動向與時俱進引入新思維，於後疫情時代的激流中做好全方位的應對準備。