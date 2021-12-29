2022年即將展開，金管會宣布明年初共有15項新政，其中，資本額100億元以上、近120家上市櫃公司自結年報要提早15天公告，讓投資人更早知道大型公司的營運狀況、縮短「摸黑期」；同時銀行、保險業也要從2022年起準備揭露氣候風險相關財務指標。財報提早揭露及更透明化就有四項措施。

由於提早揭露年報是分階段推動，2022年是提早15天公告自結年報，2023年就是在年度終了75天內，資本額100億元以上的上市櫃公司、金控及公開發行的銀行、保險公司等，要公告會計師簽核的年報，數字會更具可信度。

2022年的15項金融新政，還有因應新冠肺炎，銀行對受疫情影響還款困難的客號，其房貸、車貸、信貸、信用卡等提供緩繳或展延3~6個月的措施，再延半年到2022年的6月底。

同時，壽險業也會從2022年1月到3月底，再度推出保單優惠利率紓困貸款，同樣是三年一率到底，每位保戶最高可借10萬元，利率目前應是1.28％，明顯低於現行保單借款利率。

再來是要保障金融消費者及投資人權益，2022年起，銀行要強化對帳單作業，避免理專自製且提供客戶對帳單、避免理專與客戶有私下資金往來等，且銀行公會已訂定疑似理專挪用客戶款項的態樣，強化各銀行預警功能。

投信部分亦從2022年起要求投信人員不得代理他人從事有價證券投資或證券相關商品交易，即考量投信是向大眾募集資金，或接受客戶委託投資，為了避免利益衝突及落實專業經營，金管會要求投信人員一既不得替任何人私下代操或投資。

15項2022年元月金融新制中，有七項是保險相關，在三局中排名第一，除了保單紓困貸款；保險業2022年的年報要在2023年前75天內公告、揭露氣候風險相關財務；保險資本適足率（RBC）要接軌國際，調整壽險計提利率風險資本的方式，產險新增工程險、貨物運輸險承保地震、颱風洪水等天災的資本計提；2022年保單責任準備金利率維持不變；保險業要自2022年要訂定營運持續管理機制，運用合適的系統、資源等維持公司持續經營；修正後的商業火險巨大保額非天災費率檢測機制上路等。