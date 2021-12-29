立法院經濟委員會29日初審通過《食農教育法》草案，草案鼓勵公營事業機構、行政法人、學校等應優先採購在地食材，並致力推動友善農業及全體國民取得價格穩定、安全且營養足夠的糧食，農委會主委陳吉仲指出，預計2022年將編列經費10億。

陳吉仲指出，盤點農委會各單位執行關於食農教育的經費約有5億，包括輔導處1年就有4000-5000萬做食農教育推廣，還有水保局的農村再生計畫、農糧署的推廣食米等。

陳吉仲表示，《食農教育法》通過，無論是從農損、農發、農債基金等可以編足到10億，但不是由農委會執行，而是給食農團體來做推廣使用，2022年編列10億，之後不管誰是農委會主委都會編列更多經費。

由於《食農教育法》鼓勵國人選購國產食品，因此，陳吉仲指出，包裝上一定會要求標示產地來源國，消費者就能清楚知道選購的產品是國產或是國外進口的農產品。

陳吉仲指出，目前在國產食材3章1Q食材上，雞蛋2022年可做到100％溯源，羊肉約8成、禽肉約8成、豬肉約9成，後續可要求達到100％。