台中市第二選區立委補選即將登場，清水警分局將投入警力進行選舉安全維護工作。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市第二選區立委補選即將登場，清水警分局將投入警力進行選舉安全維護工作。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市第二選區立委補選進入倒數階段，清水警分局除召開選舉及查察賄選會議外，將投入警力進行選舉安全維護工作，並自10月起，針對賄選買票及賭盤等情資，加強蒐報查處，防止金錢、暴力或其他不法手段介入選舉投票作業，目前尚未接獲賄選情資及報案。

第二選區立委補選，藍綠陣營競爭格外激烈，清水警分表示，轄區內至今已舉行說明會計有28場次，包括集會26場、遊行2場，將秉持「保障合法、取締非法及防制暴力」原則進行防處，維護會場安全，確保投票過程公平、公正。

清水警分局指出，將於選前持續投入查賄制暴工作，務求弊絕風清，並邀請台中地檢署檢察官馬鴻曄於沙鹿區舉辦反賄選宣導工作。由於警力有限，民力無窮，呼籲民眾如發現賄選買票或選舉賭盤等不法情事，請立即撥打110檢舉專線報案並依法核發檢舉獎金，將嚴密保護檢舉者身分，目前尚未接獲賄選情資及報案。

清水警分局長游永中表示，分局所轄雖僅沙鹿區進行補選，但已投入警力積極查察及辦理賄選等情資，絕對有能力做好治安維護工作，不容暴力或其他非法手段干涉投票、選舉，並遵守行政中立，達成「投票前平安、投票日平順、開票後平穩」三大目標。