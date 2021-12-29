美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）今年7月接任，11月時發表到任以來第一場公開演說，稱美國支持兩岸重啟對話，持續為台海和平穩定發聲，今（29）日她在臉書秀出全家福，透露一家人在土耳其團聚享受年終假期。
孫曉雅今日在美國在台協會官方臉書發文，透露自己一家人正在土耳其共度美好的年終假期，說「我們齊聚在伊斯坦堡與安卡拉享受天倫之樂，假期最棒的地方就是再次與家人團圓。預祝大家新年快樂！」
孫曉雅是首位AIT女處長，擁有超過30年的外交工作經驗，曾任東亞局主管澳紐暨太平洋事務的副助理國務卿及APEC資深官員，也曾被派駐到土耳其、愛爾蘭都柏林及AIT台北辦事處等地；孫曉雅的丈夫則是歐陽世寧（Scott McConnin Oudkirk），派駐美國駐土耳其大使館，兩人皆是國務院外交官，育有2子1女，皆出生於土耳其。
今年11月孫曉雅接受中華民國國際關係學會邀請，發表到任以來第一場公開演說，強調美國多年來一直明確表達支持兩岸對話，指出台海和平穩定是雙邊共同且持久的利益，對印太地區及美國的安全也至關重要，說「對話將降低相關風險，我們鼓勵兩岸重啟對話」。
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