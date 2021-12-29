鹿港鎮公所為迎新春，特地設計了16個大小不等的小鹿不倒翁花燈，安置在桂花巷藝術村的中軸線上。 （鹿港鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港鎮公所為迎新春，特地設計了16個大小不等的小鹿不倒翁花燈，安置在桂花巷藝術村的中軸線上。 （鹿港鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港桂花巷藝術村又玩出新花樣，小鹿化身不倒翁花燈，立在桂花巷中軸線上等待遊客，胖嘟嘟地多了兩個耳朵還長角，卻一點都沒有違和感，可愛地守護，遊人都看得開心，一路點數大大小小共有16尊，草地還有3公尺高的小鹿不倒翁氣球，讓人忍不住讚嘆「卡哇伊」。

鹿港鎮長許志宏表示，鎮公所在重大節日前都會在鎮內各景點布燈，虎年新春將選在文武廟、頂番婆等地，布置花燈迎接新春及元宵節，桂花巷藝術村的小鹿不倒翁是最早完成的作品，迎接元旦假期讓藝術村別有一番新氣象。

搭配桂花巷藝術村的木造建築風情，小鹿不倒翁是參考日本達摩不倒翁的概念，加上代表鹿港的「鹿」設計，鮮紅的不倒翁長出兩隻鹿角，及小鹿耳朵，造型非常討喜。

許志宏表示，小鹿不倒翁也具有祈福消災解厄的意義，是桂花巷藝術村的吉祥物，當夜幕低垂花燈亮起來，溫暖的光芒，更別有一番味道，值得來一趟走訪，將再度成為打卡的熱門景點。

鹿港鎮公所為了迎接元旦連假，也將於1月2日在南勢社區許木農村文物館旁，將推出「花現幸福愛在鹿港」動，邀請鄉親到南勢社區花田來踏青，現場除了栽種向日葵、波斯菊等花海之外，還規劃親子活動DIY，項目有多肉植物、手做盆栽、花風車等外還有拍照打卡送好禮，由文創及美食攤位集結的花海市集，以及南勢社區文化小旅行等好吃又好玩的活動，歡迎大家來鹿港體驗。