凱撒飯店連鎖為感謝同仁在疫情期間堅守崗位，董事長林鴻道宣布「雙調」措施，所有據點的基層員工薪資自明年1月起調高自3萬以上、並對基層及新進同仁優先調薪。同時，近期亦展開人才招募，全台10家飯店將提供超過300個職缺。

凱撒飯店連鎖表示，雖然今年受疫情衝擊仍處虧損狀態，但有感於基層員工及年輕同仁正值肩付照顧家庭重任，本次將以基層及新進同仁優先調薪，盼能藉此拋磚引玉，希望更多企業能更重視及照顧基層，共同翻轉沉寂已久的觀光產業，重拾飯店從業人員的熱情與信心。

凱撒飯店連鎖董事長林鴻道表示，集團長期以來秉持「以人為本」的企業精神，深知基層及新進員工是企業最重要、但也最需要被照顧的一群人。雖然飯店業營運這2年受疫情影響不佳，但非常感謝同仁付出，因此決定在虧損但仍能承受下，做出調薪及調高起薪決定。

林鴻道表示，照顧員工就是照顧企業最堅固的根基，除了穩定員工軍心、提供更多的保障外，更希望發揮帶頭的指標作用，為企業留住人才。隨著台灣疫情獲得穩定控制，各縣市觀光開始爆發，住宿與餐飲雙雙回溫，飯店業將需要更多的優秀人才投入。

對此，凱撒飯店連鎖近期展開人才招募，包括訂房、櫃台、餐廳領班、房務主任、宴會廳主任、儲備幹部等，同時也有高階的客務部經副理、餐飲協理、餐飲副總等職務釋出，全台10家飯店將提供超過300個職缺，起薪均達3萬以上。