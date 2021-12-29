汪小菲（改名汪少菲）跟大S（徐熙媛）於今年結束10年婚姻，但汪小菲卻被爆出早在離婚之前，就與一位身價破億的25歲女星張穎穎過從甚密，儘管汪小菲不肯承認此事，但近日又被拍到張穎穎出入汪小菲家，疑似兩人已經同居。沒想到已婚女歌手張靚穎只因名字相近，差點被狀況外的網友大舉出征，對此，「張靚穎工作室」也發文喊冤，並請網友冷靜：「聽聽張靚穎的歌吧」，幽默回應化解誤會。

大陸八卦自媒體「推理君江小宴」本月24日PO出一張照片照片，是汪小菲跟張穎穎一同回家過夜的直擊畫面。由於汪小菲日前才發律師函喊告，張蘭也多次在直播時，強調兒子「絕對沒小三」，八卦消息曝光當然很快便掀起網友集體嘲諷：「婚前出軌實槌」、「張蘭這次會怎麼替兒子說謊？」、「心疼敬佩大S，一句不說直接離婚」、「出軌就出軌吧，離婚大s也沒說一句話，反倒是母子兩個一直營銷踩前妻真的噁心死了」。

張穎穎被直擊出入汪小菲和大S的昔日愛巢。（圖／中時資料照、張穎穎微博）

有趣的是，由於「張穎穎」並沒有什麼名氣，有不少網友竟誤會汪小菲的小三是已婚女歌手「張靚穎」，甚至還跑到張靚穎的微博留言詢問，讓張靚穎粉絲趕緊出來澄清是「認錯人了」，「張靚穎工作室」對此也鄭重其事也PO澄清文，向想罵汪小菲小三卻找錯地方的「吃錯瓜」網友表示：「看錯的朋友們，不如來聽聽張靚穎的歌吧」，高EQ的處理方式獲得讚賞。

張穎穎自在進出汪小菲的豪宅。（圖／翻攝自微博）

張靚穎早年參加《超級女聲》出道，2015年她在演唱會上突然拿著麥克風說不想再等，公開和經紀公司CEO馮軻的戀情，而馮軻2005年和前妻離婚，2016年張靚穎和馮軻在義大利舉行婚禮，張靚穎母親張桂英不僅沒到場，還發公開信批評馮軻騙財騙色，更害她女兒在不知情的情況下誤當第三者。張靚穎本人也曾在直播時被黑粉罵「小三」，氣得她當場正面回嗆：「那個說小三的給我滾出去」，霸氣十足。