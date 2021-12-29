新北市議員忠仁‧達祿斯因犯《公職人員選舉罷免法》，遭判刑並褫奪公權確定，中選會29日公告將由民進黨蘇錦雄遞補，新北市議會表示，預計下周二（1月4日）舉行補宣誓儀式。

判決指出，忠仁·達祿斯受委託替人在去年立委選舉賄選，卻將錢挪做私用，因預備賄選遭法院判決有罪確定。

新北市平地原住民應選三席，忠仁·達祿斯因遭褫奪公權，明年選舉確定無法參選，勢必影響藍營選戰布局。