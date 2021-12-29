新北市議員忠仁·達祿斯解職 蘇錦雄1月4日遞補宣誓 16:322021/12/29 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市議員忠仁·達祿斯解職 蘇錦雄1月4日遞補宣示。（摘自蘇錦雄臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市議員忠仁‧達祿斯因犯《公職人員選舉罷免法》，遭判刑並褫奪公權確定，中選會29日公告將由民進黨蘇錦雄遞補，新北市議會表示，預計下周二（1月4日）舉行補宣誓儀式。 判決指出，忠仁·達祿斯受委託替人在去年立委選舉賄選，卻將錢挪做私用，因預備賄選遭法院判決有罪確定。 新北市平地原住民應選三席，忠仁·達祿斯因遭褫奪公權，明年選舉確定無法參選，勢必影響藍營選戰布局。 《熱門族群》中簽現賺逾30萬 力智競拍得標均價803.69元 勞保潛藏債務破10兆 立委凍結勞保局預算 #議會 #褫奪公權 #新北市議員 #達祿斯 #蘇錦雄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際社會》工會施壓喊加薪 雅加達訂最低月薪326美元 15:232021/12/29 財經 《科技》高通攜3台廠隊友 5G毫米波專網進駐兩廳院 09:262021/12/29 財經 台股創高 台灣50神龍擺尾 04:102021/12/29 證券．權證 2022誰來做老大》新北市議員 新北一選區7搶4 淡水呂家成關鍵 04:102021/12/29 政治要聞 《國際金融》5年來首見 那斯達克今年漲輸標普500 11:422021/12/29 財經 《半導體》再生晶圓需求看旺 昇陽半上攻 12:162021/12/29 財經 封關倒數 台股再觸新高18267點 12:572021/12/29 財經 新興市場股債 法人：看好補漲潛力 04:102021/12/29 投資理財 那斯達克2021年漲幅恐輸標普指數 5年來首見 09:142021/12/29 財經 張庭夫妻真出事傳被凍結26億資金 林瑞陽回應了 02:412021/12/29 娛樂 第4季10大爆紅股出爐 昔日股王雙雙入榜 11:182021/12/29 財經 政治熱門新聞 罷免林昶佐最新畫面曝光！志工團大喊「這句」 網一聽怒了 - 政治 「他」現身陪林靜儀掃街 港媒大驚：要重返政壇了？ - 政治 台中補選這人有變數？郭正亮預估顏寬恒、林靜儀票數 - 政治 為何不選大新竹？ 張惇涵大爆內幕 林智堅和蔡英文對話曝光了 - 政治 聽郭正亮曝林智堅喊不選了內幕 沈富雄酸：吃相難看 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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