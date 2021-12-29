新冠疫情衝擊，人力銀行1111調查，今年確定發放年終獎金的企業比率銳減到八成以下，且平均發放基期僅1.3個月，創下11年新低，理財專家表示，在年終獎金縮水，民眾花費更需要精打細算，建議優先理債和規劃備用金外，可投資近年趨勢穩健成長兼具配息優勢的台股高股息基金，讓年終獎金放大還能領到「回饋紅利」，幫自己額外「加薪」。

1111調查，因新冠疫情加上物價高漲，今年只有76.3％的企業確定發放年終獎金，較2020年同期的86％驟減10個百分點，同時平均發放基期下滑到1.13個月，疫情嚴重衝擊的餐飲、觀光等行業可能發放更少獎金。對比今年台灣經濟成長率上看6％，多數企業發放獎金的態度相當保守。

理財專家表示，在萬物皆漲但薪資動漲，甚至獎金也縮水的環境，民眾賺到每筆錢都應該審慎規劃。以年終獎金來說，應該把握三個步驟，首先是理債、還債，其次要保留緊急備用金，最後行有餘力進行投資，透過理財的複利效果讓獎金增值。

專家建議，年終獎金理財可優先投入台股高股息基金，主因台股基金參與台灣經濟成長，受惠全球消費強勁、半導體需求旺，加上政策引導海外資金回流，台灣出口表現亮眼，股市更是頻創新高，而有配息機制的台股高股息基金，還能定期配發股息創造現金流，幫自己額外「加薪」。

以國內最大的台股高股息基金-「元大台灣高股息優質龍頭基金」為例，該基金有每月配息的機制外，年底還會評價淨值表現做「年終配」的紅利發放，當台股當年表現強勢，基金便會加碼配息。2020年台股漲逾兩成，元大台灣高股息優質龍頭基金在今年元月發放月配息和年終配息，合計配息率高達9.25％。

今年台股續強，28日為止漲幅達22.5％，法人預估，元大台灣高股息優質龍頭基金計入年終配的配息率有機會達到一成以上。基金即將於元月初除息，建議投資人可留意布局。