工業電腦廠研揚（6579）29日召開法說，公司表示，受惠缺料情況略有緩解，下半年營收逐步墊高，加上疫情帶動PCR檢測、自助服務、網安設備需求明顯提升，先前布局的AI專案也開始展現成果，訂單能見度達2022年上半年，預料全年營收將有1成以上增長，毛利率同步轉佳。

研揚總經理林建宏指出，疫情跟缺料是今年營運的兩大黑天鵝，也確實對公司營收造成影響。但在危機中也浮現許多轉機，包括PCR檢測設備需求大增，在美國、歐洲、中國大陸皆拿到不少訂單；其次，賣場結帳系統導入自助服務已成產業趨勢，對研揚新零售營收貢獻有很大成長。另居家辦公等遠距應用爆發，也讓終端客戶對網安設備需求大幅增加，釋單力道強勁。

同時，缺料問題雖然造成出貨影響，但也使得半導體投資非常暢旺，研揚在半導體廠設備商成功拿下大型訂單，相關產品陸續出貨，為下半年公司營收跳增的主因之一。

法人分析，由於客戶拉貨力道強勁，研揚在手訂單能見度已達明年上半年，訂單出貨比為1.7，不少訂單規模都達百萬美元以上，若換算營收來看，明年業績至少有10％成長力道，且因零組件缺料情況趨緩，將帶動毛利率回升，獲利也將顯著增溫。

研揚產品主要以外銷為主，前3季出貨地區以歐美占比最高，約69％，與去年同期相當，中國大陸則因內需市場蓬勃發展，占比達14％，高於去年的11％水準。若從產品別來看，主機板與系統類約占55：45。其中，系統類產品以AI相關成長最為強勁，年增約3倍，網通產品成長性佳。

林建宏表示，研揚近年積極投入AI人工智慧布局，今年開始展現成果，包括電動巴士自駕、智慧路駕系統等應用都有所斬獲，整體進行中的合作案有164個，專案數超過去年，潛在商機估4160萬美元（新台幣約11.5億元），並帶動AI人工智慧明年貢獻營收比重將大幅成長，從今年的1％、2％拉升到10％水準，為研揚成長一大助力。

針對零組件供應問題，林建宏說，除了大股東華碩提供研揚很多協助之外，下半年供應商陸續到料，料況取得情況自第4季到明年第1季都會比今年上半年好很多。整體來看，零件供應狀況還是有些緊俏，目前以PMIC短缺較為嚴重，預計長短料問題全面改善要到明年第2季之後。