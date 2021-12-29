工研院攜手台灣電力與能源工程協會29日舉辦「綠能跨域創新，電力新尖兵座談-劉書勝紀念獎暨電網人才聯盟獎學金頒獎典禮」，期盼鼓勵更多跨域人才投入電力領域，幫助臺灣邁向能源轉型，淨零永續未來。

今年，由大同公司微電網及儲能業務處課長張智皓，以及Enel X義電智慧能源專案經理羅士展獲獎。

33歲的張智皓帶領團隊建置5MW儲能案場，其中1MW參與台電AFC輔助服務雙邊合約，4MW投入台電日前輔助服務市場參與調頻備轉，為台灣首家上線且持續穩定運轉中。他表示，現今電力領域包含電機、資通訊、財務管理等許多專業需求，有許多富挑戰性及不錯薪資待遇的工作機會，現在投入正是時候。

另一位得獎者羅士展，年僅32歲就將IoT技術導入台灣市場，讓義電成為臺灣非傳統電源調度樣態之代表性組織，他希望未來有一天也能站在劉書勝先生的高度上，不僅僅是受獎者，更可成為授予者、授獎者，將所學回饋給年輕學子。

行政院副院長沈榮津表示，臺灣能源轉型已看到顯著成效，工研院和台灣電力與能源工程協會長期投入國內綠能科技、電網管理技術的創新及電力能源人才的培育，並設立「劉書勝紀念獎」等電力獎項，為臺灣電力產業發展注入活水。

工研院董事長李世光表示，工研院三年前就號召產學研成立的電網學校暨人才發展聯盟，開設多樣化電力課程，至今已頒發300多萬獎學金鼓勵莘莘學子。期許本次獎學金得主持續研究精進，將研究成果產業化，成為未來臺灣電力業成長茁壯的最佳助燃器。

台灣電力與能源工程協會理事長暨工研院院長劉文雄表示，面對電力的議題，政府與民眾須凝聚共識，並有電力承載順序（Loading Order）的思維，由節約能源、需求面管理與善用分散式綠色能源等方式做起。電力永續發展，不僅需仰賴電力系統轉型，更需要的是跨領域的「T型人才」，得從職業教育、學校教育、社會教育多管齊下著手。在氣候變遷挑戰下，沒有人是局外人，需要大家以草根運動（grassroots movement）之精神，攜手邁向綠色永續未來。

此外，本次劉書勝紀念獎首度設置「年度特別獎」，嘉勉電力界少見的優秀電力女青年，得獎者為盛齊綠能公司協理陳均宜與上緯新能源公司資深電力工程師林家筠。

陳均宜幫助公司引進國外太陽能及儲能系統產品；林家筠則加入國際級大企業上緯新能源，工作期間致力將能源科技系統進行整合與管理。

另，「電網人才發展聯盟獎學金」由30個頂尖產學研界共同支持下成立，本次頒發「優秀專題提案獎」、「傑出專題成果獎」、「優秀學生獎學金」、「電網學校實務菁英班成績優異獎學金」、「電網學校實務菁英班特別獎」共5個獎項，總計33名學子獲獎。

獲得「優秀專題提案獎」的中正大學數學系羅心言，主修數學系但對電力領域非常有興趣，得獎題目「太陽能發電估算與預測」，更是融合數學專長來預測太陽能發電狀況。獲得「傑出專題成果獎」的中正大學電機學生黃薇芸，得獎題目為「利用混合式智能方法應用於電網系統初始故障之檢測」，她除修習電力課程外，亦涉足資工、通訊等程式撰寫與電波技術，嘗試透過跨領域助台灣供電穩定。

獲得「優秀學生獎學金」的臺灣大學工程科學與海洋工程學系學生黃柏鈞，獲獎題目為「20kW浮游式洋流黑潮發電機系統建置與併網」，他對於黑潮發電十分有興趣，2021年完成黑潮洋流20kW發電機實海測試。

獲得「電網學校實務菁英班成績優異獎學金」的陳柏翰，已進入中興工程顧問公司任職，並參與離岸風電相關推動計畫。獲得「電網學校實務菁英班特別獎」的辜晟睿，大學畢業後仍持續到學校旁聽電力相關課程及多項研究計畫，希望未來成為優秀電力技師。