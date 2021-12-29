土庫鎮透過舉辦聖誕踩街及點燈活動揮別疫情陰霾。 （貴金影業提供）

2021年進入尾聲，「繽紛土庫‧聖誕踩街及點燈活動」日前登場，盼透過點燈祈福儀式揮別疫情陰霾，告別2021年的動盪，期待2022年的新生。雲林縣土庫鎮長張榮麗表示，「點亮幸福‧土庫亮起來」不是一句口號，而是展現雲林土庫鎮努力成為台灣最幸福城鎮的宣言。

今年土庫鎮特別佈置白色聖誕樹，白色在西方文化意味「純潔」與「和平」，也象徵了「勇氣」和「希望」，「點亮幸福，土庫亮起來」是鎮公所一直以來努力的目標，張榮麗感謝在地教會、鎮公所同仁、社區、團體、學校及所有鄉親熱情的參與及付出，用愛及溫暖打造幸福土庫，讓這次活動既精采又讓人感動。

「繽紛土庫‧聖誕踩街及點燈活動」承襲以往，聯合土庫長老教會及土庫天主堂暨華聖啟能發展中心一同辦理，以祈福並感恩的心，攜手共同度過疫情衝擊的2021年，寄冀帶給台灣、雲林的民眾平安、喜樂，期許民眾同心合一渡過所有難關。

活動當天表演團體包括土庫幼兒園、國際原民音樂家安地斯樂團、在地的土商熱音社及吉他社，還有埤腳國小絲竹樂團、華聖中國鼓表演隊演出。活動現場除雲劇團兩位大提琴老師李姿慧、何微立，戶外演奏神鬼奇航主題曲、宮崎駿動畫組曲，還有兩位女主角馮小伊、蕭名棻也帶來「心花開」、「飄洋過海來看你」等膾炙人口的歌曲。

另外更特別邀請雲林縣在地歷史文化系列音樂劇「顏思齊-風起」當家男主蘇子閎、謝騰進，以Rap嘻哈饒舌的特殊演繹方式，帶領觀眾重回400年前的歷史史詩現場，感受不屈不撓，勇敢奮鬥，努力生活的雲林人精神。

現場陸續有專屬聖誕派對市集、愛分享小老闆市集、祈福活動及各式表演，並有千人踩街活動，從土庫鎮公所整裝出發，沿土庫市街遊行五公里，將節慶幸福散播給所有鎮民。另外，土庫鎮政風室在活動現場設置廉政宣導攤位，透過互動小遊戲將廉政意識帶給參與活動的大、小朋友，一起拒絕貪腐，創造「幸福土庫」。