小美在八大行業當陪酒小姐、由丈夫小林當經紀人，兩人今年5月間分居鬧離婚，小林以老婆與男客互稱「老公」、「老婆」等曖昧留言，控告兩人侵害配偶權，求償80萬元。小美供稱只是維繫客人捧場手腕，男客辯稱是常態的逢場作戲。法官認定，小林已有認知老婆可能會與客人搞曖昧，且兩人婚姻已不睦，難以認定會導致他精神上痛苦，而予以駁回，全案仍可上訴。

小美與小林在2016年3月間結婚，兩人育有2名未成年子女，小美在2018年11月進入八大行業當陪酒小姐，由丈夫擔任經紀人兼司機，兩人在今年5月分居。

小林今年6月間以小美在今年3月間2次與某男客在通訊軟體Line對話，不但互暱稱「老公」、「老婆」，還有「壓在你身上睡」、「睡到一半，也要來一下」等曖昧字句，控告老婆與男客有逾越朋友的「私情往來」，且小美多次提出離婚，甚至帶2個未成年小孩離家出走，讓婚姻家庭瀕臨破碎，侵害他的配偶權，請求連帶賠償精神撫慰金80萬元。

小美否認侵害配偶權，並供稱，她在八大行業上班，丈夫知情且接送她上下班，她只為了工作，以手腕話術維繫該「300暢飲KTV」男客，並無所謂的「私情往來」。小美並訴苦，她為生活家計去當陪酒小姐，丈夫只要錢從不體諒，甚至多次以Line或口頭交代她，只要有付錢，就都可以接受男客要求。

小美哭訴，她受不了丈夫對她長期語言、暴力相向，自她提出離婚後，就開始對男客興訟。該男客也說，兩人只是酒客與坐檯關係，他只是常態的逢場作戲，除對話留言外，私下並未接觸。

台中地院法官以小林除Line對話外，未提出其他證據，且在八大行業上班並未必都從事性工作，且小林同意老婆從事陪酒，並當經紀人，應已有認知及心理準備，小美可能為獲捧場而與男客維持曖昧關係，且小美已多次提出離婚、還帶走小孩，可見兩人婚姻不睦、難以共同生活，縱使小美與男客互傳曖昧對話，也難以認定會導致小林精神上的痛苦。

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