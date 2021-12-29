蔡英文總統上任後首次行使特赦權，在今年5月特赦王光祿，王雖經特赦免除其刑之執行，但罪刑宣告仍然存在，檢察總長為王光祿提起的非常上訴案，最高法院29日駁回非常上訴。王光祿的罪刑都在，只是免於執行。

最高法院認為，根據司法院大法官作成釋字803號解釋內容，檢察總長非常上訴主張，原住民只要基於傳統文化、祭儀或自用，不具營利性者，就可獵捕保育野生動物，難認為有理由，應予以駁回。

2013年王光祿聲稱因年邁母親想吃肉，他用撿拾到的長槍，在台東山區獵得保育類台灣長鬃山羊、山羌，檢方起訴，他不否認自己行為，主張狩獵是原民文化未犯罪。

歷審將王依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》判3年2月，違反野生動物保育法判7月，併科罰金7萬元，合併執行3年6月徒刑定讞，檢察總長為他提非常上訴，承審的最高法院法官2017年也裁定停審聲請釋憲。

司法院大法官今年5月作成釋字803號解釋，認為現行的《槍砲彈藥管制條例》中，立法者只就原住民自製獵槍的行為除罪化，但空氣槍等仍受法律限制，這是立法政策的選擇，沒有違反憲法比例原則問題，「自製獵槍」一詞也符合法律明確性原則。

大法官指出，原住民未經許可，製造及運輸或持有自製獵槍，供作生活之用者，處以2000元以上、2萬元以下罰鍰的規定，大法官認定合憲。如果原住民不是用經過許可的「自製獵槍」打獵，仍須受行政罰或刑罰究責。

司法院作成釋憲案後，蔡英文總統對王光祿特赦，依赦免法第3條規定「受罪刑宣告之人經特赦者，免除其刑之執行；其情節特殊者，得以其罪刑之宣告為無效」，王的非常上訴案件，遭最高法院駁回。