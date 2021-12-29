丟丟妹日前上《飢餓遊戲》，和主持群孫協志、豆花妹以及峮峮趁空檔開直播。（摘自臉書）

身材火辣的直播拍賣主丟丟妹，靠親民、海派的叫賣風格在網路上累積超高人氣。她的外景初體驗日前獻給中視《飢餓遊戲》，趁錄影空檔開直播跟網友分享，被主持人孫協志問直播和外景哪個難度高，丟丟妹坦言外景太辛苦，「我發現我的（直播）錢好好賺，我出一張嘴就好。」令孫協志自嘲賺得是「苦力錢」。

當聽到孫協志將邁入44歲，25歲的丟丟妹語露驚訝：「你都可以當我爸了耶，你早點生就OK。」話鋒一轉，丟丟妹問：「那你什麼時候結婚？」孫協志愣了一下，「我隨緣，我盡力而為。」丟丟妹繼續逼問有要結婚嗎？他回：「我當然還是想啊，這是一定要的。」直球式的追問讓孫協志哭笑不得，表示該跟大家分享自然會分享。

丟丟妹說外景最擔心遇到水和怕高，因平常直播拍賣已經很操，所以體力還算不差。至於《飢餓》錄影前的禁食規則，丟丟妹曾嚴格執行瘦身計畫，不吃東西對她來說很簡單，只是心情多少還是會受影響，「外景一整天真的有夠累。」

節目中，《飢餓》3帥時常會特別照顧新手來賓，熱情提點遊戲秘訣，讓身為外景菜鳥的丟丟妹倍感溫暖：「我覺得不會後悔來挑戰，蠻好玩的，大家人也很好，一整天下來度過蠻開心的一天。」該集預定小年夜播出。