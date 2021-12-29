高巿府運發局29日發表「英雄榮耀」2022運動月曆，奧運五朝元老桌球國手莊智淵領銜做為樣板人物，27位國家級及高雄金牌選手組成運動明星陣容，融入高雄各具特色的運動場館，展現各類運動的力與美，開放免費索取。

「有你真好」運發局長侯尊堯說，今年以來從奧運、帕運到全國運動會，那些有比賽的日子，大家一起大聲加油吶喊，因為有選手，讓城巿變得更有魅力，2022運動月曆月曆除了收錄每位選手的風采，最有溫度的還收錄每人的座右銘。

運動月曆各月主角為，1月黃品潔（跆拳道），2月莊智淵（桌球）、黃士峰（標槍），3月台電女子排球隊，4月李沛晴（射擊）、施榮宏（射擊），5月田曉雯（帕運桌球）、教練蔡貴蘭，6月鄧佩珊（纜繩滑水）。

7月陳亮達（帕運游泳）、陳思安（游泳）、8月胡家蓁（田徑）、黃祥維（田徑）、9月陳映竹（滑輪溜冰）、10月高展宏（舉重）、胡俊祥（舉重），11月張綺文、黃于嫣、郭家齊（鐵人三項），12月中油男子足球隊。